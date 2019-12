Vaak hogere premie voor ouderen bij aanvullende verzekering

Nieuws|Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 12 van de 35 onderzochte verzekeraars aan premiedifferentiatie doen. Deze verzekeraars hanteren dus een leeftijdsafhankelijke premie bij één of meer van hun aanvullende verzekeringen. Van de grote 4 zorgverzekeraars is Menzis de enige die dit niet doet.

Bij premiedifferentiatie is de maandpremie afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Vaak geldt dat hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premie die hij of zij moet betalen. Anders dan in de aanvullende verzekering is een leeftijdsafhankelijke premie in de basisverzekering verboden.

De grote 4

Van de grote 4 zorgverzekeraars houdt enkel Menzis zich, net als vorig jaar, niet bezig met premiedifferentiatie. CZ, VGZ en Zilveren Kruis doen dat wel. CZ past enkel premiedifferentiatie toe op het aanvullende pakket 'Jongeren'. VGZ hanteert voor 3 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen hogere maandpremies voor ouderen. Ook Zilveren Kruis past zowel op aanvullende als tandartsverzekeringen leeftijdsafhankelijke premie toe.

Omgekeerde premiedifferentiatie

Ook FBTO doet bij verschillende modules aan premiedifferentiatie. Eén daarvan kent een opvallende afwijking. Waar de premie van de meeste modules toeneemt als de leeftijd stijgt, betaal je bij de module Gezinsplanning als 50-plusser een lagere maandpremie dan verzekerden tot 50 jaar.

Grootste prijsverschil

Het grootste prijsverschil is te vinden bij de Amersfoortse. Verzekerden vanaf 55 jaar betalen bij de meest uitgebreide verzekering 'Optimaal' €27,40 per maand (€328,80 per jaar) meer dan jongeren van 18 tot 25 jaar. De prijsverschillen bij de overige verzekeraars variëren van €0,70 tot €20 per maand.

