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CZdirect Tand 250

czdirect
Is een CZdirect Tand 250 ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk deze verzekering met andere (aanvullende) zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. Je ziet dan meteen wat een CZdirect Tand 250 meer of minder biedt dan andere zorgverzekeringen.

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Contactgegevens CZdirect

  • Telefoonnummer:
    088-555 77 77
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.czdirect.nl
  • Adres:

    Postbus 90152
    5000 LD Tilburg

Kwaliteitsoordeel

  • Polisvoorwaarden (80%)
    6,1
  • Zorginkoop (20%)
    0,0
  • Dienstverlening (0%)
    0,0
  • Kwaliteitsoordeel
    4,9

Kenmerken

  • Verzekeraar
    CZdirect
  • Polis
    Tand 250
  • Maandpremie 
    € 13,50
  • Directe acceptatie 

Alle vergoedingen van deze polis

Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.

  • Therapieën
    • Fysio- en oefentherapie
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij knie- en heupartrose
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
        Geen dekking
      • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
        Geen dekking
      • Valpreventie
        Geen dekking
      • (Extra) fysiotherapie na een ongeval
        Geen dekking
      • Fysiotherapie meenemen
        Geen dekking
      • Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
        Geen dekking
      • Fysiotherapie app
        Geen dekking
    • Paramedische zorg
      • Ergotherapie
        Geen dekking
      • Diëtetiek
        Geen dekking
      • Gewichtsconsulent
        Geen dekking
      • Orthoptische behandeling
        Geen dekking
      • Podotherapie
        Geen dekking
      • Podologie
        Geen dekking
      • Logopedie
        Geen dekking
      • Dyslexiebehandelingen
        Geen dekking
      • Stottertherapie
        Geen dekking
      • Adem- en ontspanningstherapie
        Geen dekking
      • Zorg bij hormonale klachten
        Geen dekking
      • Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)
        Geen dekking
      • Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
        Geen dekking
      • Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
        Geen dekking
    • Huidtherapie
      • Acnetherapie
        Geen dekking
      • Camouflagetherapie
        Geen dekking
      • Elektrische / laserepilatie
        Geen dekking
      • Vaat- en/of pigmentbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
        Geen dekking
      • Bindweefselmassage
        Geen dekking
      • Periostmassage
        Geen dekking
      • Pedicure
        Geen dekking
    • Psychische hulpverlening
      • Geestelijke gezondheidszorg
        Geen dekking
      • Mindfulness
        Geen dekking
      • Seksuologie
        Geen dekking
      • Psychosociale oncologie
        Geen dekking
      • Orthopedagogie
        Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%)

    • Maken en beoordelen foto

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Preventieve mondzorg

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. M80 en M81)

    • Verdoving

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. A20, A30)

    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Wortelkanaalbehandeling

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. het bleken van tanden)

    • Kronen en bruggen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. G71, G72, G73 en G74)

    • Chirurgie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Kunstgebit

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

    • Partiële prothetische voorzieningen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Tandvleesbehandeling / parodontologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr.

    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Prothetische voorzieningen / kunstgebit
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Orthodontie
    • Orthodontie tot 18 jaar
      Geen dekking
    • Orthodontie vanaf 18 jaar
      Geen dekking
  • Zwangerschap en bevalling
    • Consultatiebureau
      Geen dekking
    • Geboorte / adoptie-uitkering
      Geen dekking
    • Kraamzorg
      • Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel
        Geen dekking
      • Uitgestelde / aanvulling kraamzorg
        Geen dekking
      • Couveuse nazorg
        Geen dekking
      • Kraampakket
        Geen dekking
      • Prenatale screening
        Geen dekking
      • Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)
        Geen dekking
      • Borstkolf
        Geen dekking
    • Verloskundige hulp
      • Echoscopisch onderzoek
        Geen dekking
      • Klinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Thuisbevalling
        Geen dekking
    • Vruchtbaarheidsbehandelingen
      • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
        Geen dekking
      • Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
        Geen dekking
  • Alternatieve geneeswijzen
    • Behandelingen alternatief genezer
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen alternatief genezer
      Geen dekking
    • Acupunctuur
      Geen dekking
    • Antroposofie
      Geen dekking
    • Chiropractie
      Geen dekking
    • Fytotherapie
      Geen dekking
    • Homeopathie
      Geen dekking
    • Iriscopie
      Geen dekking
    • Manuele geneeskunde
      Geen dekking
    • Moermantherapie
      Geen dekking
    • Natuurgeneeskunde
      Geen dekking
    • Neuraaltherapie
      Geen dekking
    • Orthomanuele geneeskunde
      Geen dekking
    • Orthomoleculaire geneeskunde
      Geen dekking
    • Orthopedische geneeskunde
      Geen dekking
    • Osteopathie
      Geen dekking
    • Overige psychische zorgverlening
      Geen dekking
    • Podo-orthesiologie
      Geen dekking
    • Shiatsutherapie
      Geen dekking
    • Flebologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
    • Proctologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
  • Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
    • Brillen en lenzen
      • Brillen
        Geen dekking
      • (Contact)lenzen
        Geen dekking
      • Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen
        Geen dekking
      • Kortingsregelingen brillen en lenzen
        Geen dekking
    • Reglement hulpmiddelen
      • Hoortoestel
        Geen dekking
      • Allergeenvrije schoenen
        Geen dekking
      • Verbandschoenen
        Geen dekking
      • Orthopedisch schoeisel
        Geen dekking
      • Pruiken
        Geen dekking
      • Alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
        Geen dekking
      • (Mamma)borstprothese
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
        Geen dekking
      • Brace / spalken (kortdurend gebruik)
        Geen dekking
      • Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
        Geen dekking
      • Hulphonden
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
        Geen dekking
      • Inhalator (w.o. aerochamber)
        Geen dekking
      • MRA (Snurkbeugel)
        Geen dekking
      • Slaap Positie Trainer (SPT)
        Geen dekking
      • Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
        Geen dekking
      • Elastische kousen en compressietherapie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
        Geen dekking
      • Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)
        Geen dekking
      • Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
        Geen dekking
      • Loophulpmiddelen
        Geen dekking
    • Overige hulpmiddelen
      • Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
        Geen dekking
      • Epilepsie alarmering
        Geen dekking
      • Plaswekker
        Geen dekking
      • ADL-Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Steunzolen
        Geen dekking
      • Heupondersteuningsband / beschermer
        Geen dekking
      • Iontoforese-apparaat
        Geen dekking
      • Allergeenvrije en stofdichte hoezen
        Geen dekking
      • Leesstandaard
        Geen dekking
      • Steunpessarium
        Geen dekking
      • Gehoorbescherming
        Geen dekking
      • Probe
        Geen dekking
      • Defibrilator
        Geen dekking
  • Hulp in het buitenland
    • Maximale verblijfsduur
      Geen dekking
    • Dekkingsgebied
      Geen dekking
    • Hulpverlening door alarmcentrale
      Geen dekking
    • Spoedeisende medische zorg
      Geen dekking
    • Spoedeisende behandeling tandarts
      Geen dekking
    • Niet-spoedeisende medische zorg
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer
      Geen dekking
    • Reiskosten ziekenhuisbezoek
      Geen dekking
    • Repatriëring bij ziekte / ongeval
      Geen dekking
    • Repatriëring na overlijden
      Geen dekking
    • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
      Geen dekking
    • Begrafenis / crematie in het buitenland
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijke medicijnen
      Geen dekking
    • Voorschot geneeskundige kosten
      Geen dekking
    • Noodzakelijke telefoonkosten
      Geen dekking
    • Opsporing / redding
      Geen dekking
    • Organisatie toezending medicijnen
      Geen dekking
    • Vaccinaties
      Geen dekking
  • Geneesmiddelen
    • Anticonceptiva
      Geen dekking
    • Condooms
      Geen dekking
    • Hormoonspiraal
      Geen dekking
    • Koperspiraal
      Geen dekking
    • Nuva-ring
      Geen dekking
    • Implantaat
      Geen dekking
    • Prikpil
      Geen dekking
    • Pleister
      Geen dekking
    • Pessarium
      Geen dekking
    • Vrouwencondoom
      Geen dekking
    • Zelfzorg geneesmiddelen
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen bij allergie
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen tegen diarree
      Geen dekking
    • Kalktabletten
      Geen dekking
    • Kunsttranen
      Geen dekking
    • Laxeermiddelen
      Geen dekking
    • Maagzuurremmers
      Geen dekking
    • Voorgeschreven geneesmiddelen
      • Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
        Geen dekking
      • Buiten Reglement Farmaceutische Zorg
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
        Geen dekking
      • Dieetproducten en preparaten
        Geen dekking
      • Antidepressiva
        Geen dekking
      • Antistollingsmiddelen
        Geen dekking
      • Cholesterolverlagende middelen
        Geen dekking
      • Middelen voor erectiestoornissen
        Geen dekking
      • Middelen voor slapeloosheid
        Geen dekking
      • Middelen ter bevordering van de haargroei
        Geen dekking
      • Slaap- en kalmeringsmiddelen
        Geen dekking
      • Slijmoplossende middelen
        Geen dekking
      • Bloeddrukverlagers
        Geen dekking
      • Middelen bij ADHD
        Geen dekking
  • Huisarts en ziekenhuiszorg
    • Huisarts
      • Consult door huisarts
        Geen dekking
      • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
        Geen dekking
      • Hulp voor kinderen met overgewicht
        Geen dekking
      • Laboratoriumonderzoek via huisarts
        Geen dekking
      • Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
        Geen dekking
      • Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
        Geen dekking
    • Ziekenhuiszorg
      • Logeerhuis
        Geen dekking
      • Poliklinische hulp
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Psychiatrische ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname Comfortdekking
        Geen dekking
      • Zelfstandig behandelcentrum
        Geen dekking
      • Reiskosten ziekenbezoek
        Geen dekking
    • Medisch-specialistische zorg
      • Plastische / cosmetische chirurgie
        Geen dekking
      • Plaatsen van borst(mamma)prothesen
        Geen dekking
      • Bovenooglidcorrectie
        Geen dekking
      • Astmacentrum Davos
        Geen dekking
      • Buikwandcorrectie
        Geen dekking
      • Flapoorcorrectie
        Geen dekking
      • Behandeling tegen snurken
        Geen dekking
      • Transplantatie
        Geen dekking
      • Sterilisatie
        Geen dekking
      • Refertilisatie
        Geen dekking
      • Besnijdenis
        Geen dekking
      • Transgenderzorg
        Geen dekking
      • Ooglaserbehandeling en lensimplantatie
        Geen dekking
      • Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
        Geen dekking
      • Abortus
        Geen dekking
      • Medisch specialistische revalidatie
        Geen dekking
      • Geriatrische revalidatiezorg
        Geen dekking
      • Zorg bij complex chronische longaandoeningen
        Geen dekking
      • Audiologische hulp
        Geen dekking
      • Erfelijkheidsonderzoek en advisering
        Geen dekking
      • Dialyse
        Geen dekking
      • Oncologische aandoeningen bij kinderen
        Geen dekking
      • MammaPrint
        Geen dekking
      • Mechanische beademing
        Geen dekking
      • Trombosedienst
        Geen dekking
      • Caissonziekte
        Geen dekking
      • Second opinion
        Geen dekking
      • Röntgenonderzoek
        Geen dekking
      • Flebologie
        Geen dekking
      • Proctologie
        Geen dekking
      • Obesitasbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis (dag)behandeling
        Geen dekking
      • Sportarts
        Geen dekking
    • Preventieve geneeskunde
      • Griepvaccinatie
        Geen dekking
      • Hepatitis B vaccinatie
        Geen dekking
      • Rode hond vaccinaties
        Geen dekking
      • PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
        Geen dekking
      • Inentingen voor jonge kinderen
        Geen dekking
      • Onderzoek naar stofwisselingsziekten
        Geen dekking
      • Preventief medisch onderzoek (health check)
        Geen dekking
      • Baarmoederhalskankeronderzoek
        Geen dekking
      • Borstkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Prostaatonderzoek
        Geen dekking
      • Hart- en bloedvatenonderzoek
        Geen dekking
      • Darmkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Cholesterolonderzoek
        Geen dekking
      • Electrocardiogram
        Geen dekking
      • Diabetesonderzoek
        Geen dekking
  • Ziekenvervoer
    • Ziekenvervoer met eigen vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per taxi
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per ambulance
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per helicopter
      Geen dekking
  • Verpleging, verzorging en begeleiding
    • Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
      • Huishoudelijke verzorging
        Geen dekking
      • Persoonlijke verzorging
        Geen dekking
      • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
        Geen dekking
      • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
        Geen dekking
      • Begeleiding / dagbesteding
        Geen dekking
      • Woningaanpassing
        Geen dekking
      • Vervoersvoorzieningen
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Mantelzorg vervangend
        Geen dekking
      • Mantelzorgmakelaar of -coach
        Geen dekking
      • Mantelzorg cursus
        Geen dekking
      • Terminale zorg / Hospice
        Geen dekking
      • Kinderopvang
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage Wlz
        Geen dekking
    • Herstel-, kuur- en vakantieoorden
      • Herstellingsoorden / zorghotels
        Geen dekking
      • Psoriasis kuuroorden
        Geen dekking
      • Reuma kuuroorden
        Geen dekking
      • Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Vakantiereizen voor zieken
        Geen dekking
  • Cursussen en extra vergoedingen
    • Cursussen
      Geen dekking
    • Cursus slapen
      Geen dekking
    • Cursus mentaal
      Geen dekking
    • Cursus voeding
      Geen dekking
    • Cursus bewegen
      Geen dekking
    • Zwangerschapscursussen
      Geen dekking
    • Cursus patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Lidmaatschap patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Therapieën door patiëntenverenigingen
      Geen dekking
    • Stoppen met roken
      Geen dekking
    • Leefstijlprogramma
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    • Fitness
      Geen dekking
    • Rechtsbijstandsverzekering
      Geen dekking
    • Reisverzekering
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    • Ongevallenverzekering
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    • Extra diensten
      Geen dekking

Verzekeringen

CZdirect zorgverzekering