Zorgpremie DSW stijgt minder dan verwacht

Nieuws|De premie voor de basisverzekering van DSW stijgt in 2019 met €4,50 per maand en wordt €112. De jaarpremie van DSW voor 2019 komt daarmee op €1344, tegenover €1290 in 2018.

Minder hoge stijging

Ook dit jaar is het de Schiedamse verzekeraar die de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar als eerste bekendmaakt. Op Prinsjesdag gaf het kabinet al aan dat we in 2019 naar verwachting meer voor de basisverzekering gaan betalen. De stijging van de premie van DSW valt met €54 op jaarbasis echter een stuk lager uit dan de verwachte gemiddelde stijging van €124 die het kabinet presenteerde. Dit komt doordat DSW verwacht dat de kosten in 2019 lager zullen zijn dan VWS begroot heeft. Daarnaast bouwt DSW meer reserves af dan waarvan in de Miljoenennota was uitgegaan.

Dat een premiestijging nodig is komt volgens DSW onder andere door de oplopende loon- en prijsstijgingen, de verhoging van het lage BTW-tarief en de toename van het gebruik van specialistische geneesmiddelen.

Eigen risico

Voor 2019 handhaaft DSW het lagere eigen risico van €375 voor zijn verzekerden, hoewel het kabinet het eigen risico op €385 heeft vastgesteld. Vorig jaar besloot DSW het eigen risico van €385 met €10 te verlagen naar €375. Hiermee wilde DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieken en gezonde mensen.

Andere verzekeraars

DSW is de afgelopen jaren vaak leidend geweest voor de premies van andere zorgverzekeraars. De verwachting is dus dat ook andere verzekeraars hun premies laten stijgen. Zorgverzekeraars hebben tot en met 12 november de tijd om hun premies en dekkingen voor de zorgverzekeringen van 2019 bekend te maken.

Standpunt Consumentenbond

De kosten in de zorg stijgen en dus is het logisch dat de premies omhoog gaan. Ook in voorgaande jaren was er een stijging van zorgkosten zichtbaar, maar toen hebben zorgverzekeraars gevolg gegeven aan onze oproep de premiereserves in te zetten om premieverhogingen te dempen. Inmiddels zijn de winsten van verzekeraars sterk verminderd, of zelfs negatief. Dat maakt het inzetten van reserves voor beperking van de premiestijging lastiger. Daarnaast stijgt de premie iets ter compensatie voor het eigen risico, dat door de overheid bevroren is op €385 voor de hele kabinetsperiode.

Winsten en reserves zorgverzekeraars

Uiteraard zijn er verschillen tussen wat zorgverzekeraars aan reserves op de plank hebben liggen. In november zullen wij hier een onderzoek over publiceren. Uit dit onderzoek zal blijken over hoeveel financiële middelen de verzekeraars beschikken en welke mogelijkheden zij nog hebben voor beperking van de premiestijging. Over het geheel gezien ligt een premiestijging wel in de lijn der verwachting.

