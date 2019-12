Prinsjesdag: wat verandert er op het gebied van de zorg in 2019?

Eigen risico

Het eigen risico zal in 2019 voor het vierde opeenvolgende jaar €385 bedragen. In 2016 steeg het eigen risico met €10 (van €375 naar €385), maar in de jaren daarna is het onveranderd gebleven. In het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat het eigen risico van €385 voor de gehele kabinetsperiode wordt bevroren.

Zorgpremie

Het kabinet gaat uit van een stijging van de zorgpremie voor de basisverzekering. Naar verwachting gaan we in 2019 op jaarbasis gemiddeld €124 meer betalen (€10,33 per maand). De gemiddelde jaarpremie komt daarmee uit op €1432, tegenover €1308 in 2018.

Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die de premies voor de zorgverzekeringen bepalen. CZ en Achmea lieten al eerder dit jaar doorschemeren rekening te houden met premieverhogingen.

Zorgtoeslag

Net als de zorgpremie, stijgt ook de maximale zorgtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag in 2019 met €94. Meerpersoonshuishoudens kunnen rekenen op een toename van de maximale zorgtoeslag van €281.

Veranderingen basispakket

Ook in 2019 verandert er weer het een en ander aan het basispakket. Zo is er vanaf 2019 vergoeding voor bepaalde vormen van hulp bij overgewicht (GLI), wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer en krijg je oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept te koop zijn, worden uit het basispakket gehaald. Daarnaast zal er voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem een maximale eigen bijdrage van €250 per jaar per verzekerde komen.

