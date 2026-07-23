De afgelopen maanden kreeg de Consumentenbond veel klachten over laadpalen van 50five. Klanten klaagden onder meer over technische storingen en lange wachttijden bij de klantenservice. Ook kregen zij geen reactie op klachten. Verder waren er problemen met thuislaadvergoedingen.

Overzetten klanten zorgde voor problemen

De Consumentenbond sprak 50five in april aan naar aanleiding van deze klachten en vroeg om een oplossing. Volgens 50five begonnen veel problemen nadat het klanten van Shell Recharge Solutions overnam. En later bij het overzetten van klanten van Coolblue Energie. Daardoor ontstonden grote achterstanden bij de klantenservice.

In reactie op vragen van de Consumentenbond zegt 50five dat deze achterstanden grotendeels zijn weggewerkt. Klanten worden gecompenseerd als zij door langdurige storingen extra kosten maakten.

Nog steeds klachten

De Consumentenbond signaleert dat het aantal klachten is gedaald. Toch zien we nog steeds klachten, vooral over de klantenservice. Klagers geven aan dat zij alleen kunnen spreken met een chatbot. Ook zeggen zij nog steeds dat ze lang moeten wachten op een reactie. 50five zegt maatregelen te hebben genomen en klanten beter te gaan informeren.

Meld je ervaring

We blijven het bedrijf kritisch volgen. We willen graag weten of 50five de problemen met de dienstverlening heeft opgelost.

Heb je als consument zélf een contract met 50five? En ervaar je (nog) problemen met 50five? Meld je ervaring dan bij ons via ons Meldpunt Eerlijk.

Let op: het gaat niet om zakelijke klanten met een laadpaal als zzp’er. Ook gaat het niet om een laadpaal via een werkgever of leasemaatschappij.