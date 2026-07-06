Onlangs verhoogden KPN en Ziggo hun prijzen. Dat deden zij boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie. KPN verhoogde in juni veel bestaande mobiele abonnementen met €1 per maand. Klanten krijgen daarvoor een veiligheidsfilter: ‘Extra Veilig Mobiel’.

Ziggo kondigde aan dat het per 1 juli extra sportzenders toevoegt aan de basispakketten voor digitale tv. Het gaat om ESPN 2, 3 en 4. Klanten betalen daar €2,50 extra voor.

De massale verontwaardiging onder consumenten laat zien dat zij zich overvallen voelen door deze prijsstijgingen. Ze zijn er klaar mee. Ook omdat ze elk jaar al meer betalen door de inflatiecorrecties.

Vraagtekens

We vinden dat aanbieders zulke veranderingen goed moeten uitleggen. Ook moet in het contract duidelijk en eerlijk staan wanneer en waarom een aanbieder de prijs mag aanpassen.

We hadden vraagtekens bij deze prijsverhogingen. Daarom gingen we in gesprek met KPN en Ziggo.

KPN beroept zich op een bepaling in zijn voorwaarden uit 2025. Die lijkt sterk op een beding in oudere voorwaarden, waarover de rechtbank Amsterdam in 2024 kritisch oordeelde. KPN is in hoger beroep gegaan. De uitspraak volgt deze zomer. Daarna gaan we opnieuw met KPN in gesprek.

Extra sportzenders

Ziggo laat alle tv-abonnees €2,50 betalen voor ESPN Compleet. Dat pakket was eerder een extra optie voor sportliefhebbers. Maar lang niet iedere klant wil die voetbalzenders.

Daarom vinden we dat dit soort uitbreidingen kritisch moeten worden bekeken. Het mag niet zo zijn dat aanbieders het standaardpakket steeds duurder maken door er betaalde extra’s in te stoppen.

Klanten die nog in hun eerste contracttermijn zitten, hoeven voorlopig niet extra te betalen. Ziggo meldt die klanten 2 maanden voor het einde van het contract dat zij na verlenging €2,50 voor ESPN gaan betalen.

Ziggo zegt dat klanten dan contact kunnen opnemen om te kijken naar een 'passend abonnement'.

Verkapte prijsverhoging

Los van de vraag of dit juridisch mag, zien wij dit als een verkapte prijsverhoging. Het gaat om 2 bedrijven die de telecommarkt domineren. Het ‘extraatje’ lijkt vooral een excuus voor een hogere rekening.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Nieuwe abonnees krijgen vaak korting. Trouwe abonnees zitten soms al jaren bij dezelfde aanbieder. Zij krijgen prijsverhoging op prijsverhoging. Dat is oneerlijk. Bedrijven moeten hun trouwe klanten juist belonen in plaats van straffen.’

In contact

We blijven met KPN en Ziggo in contact. Zodra er meer duidelijk is over een oplossing voor klanten van KPN en Ziggo, komen we daarop terug.

We vragen al langer aandacht voor de dominante positie van KPN en Ziggo, waardoor consumenten vaak meer betalen. Molenaar: ‘Een extra reden om kritisch te kijken naar deze prijsstijgingen.’

Ook willen we dat de jaarlijkse inflatiecorrecties stoppen. Daardoor betalen trouwe of ‘slapende klanten’ veel meer voor internet dan de standaardprijs. Dat staat los van eventuele extra welkomstkortingen.