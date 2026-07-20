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KPN-klanten kunnen prijsverhoging terugkrijgen

Update
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KPN komt tegemoet aan onze bezwaren. Klanten met een mobiel abonnement hoeven straks niet verplicht voor het extra veiligheidsfilter te betalen. Klanten die het filter niet willen, kunnen bezwaar maken en krijgen de verhoging van €1 per maand terug.
vincent van amerongen

Vincent van Amerongen   Expert ElektronicaGepubliceerd op:20 juli 2026

KPN-klanten kunnen prijsverhoging terugkrijgen 1200x800

Prijsverhoging

KPN verhoogde in juni de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met €1 per maand. Klanten kregen daarvoor een veiligheidsfilter: ‘Extra Veilig Mobiel’. Wij zetten vraagtekens bij de rechtmatigheid en gingen hierover in gesprek met KPN.

Bezwaarformulier

Het telecombedrijf laat ons nu weten dat er een bezwaarformulier komt voor klanten met ‘principiële bezwaren’ tegen de veiligheidsfunctie. Voor die klanten wordt de prijsverhoging teruggedraaid. KPN combineert dit met een informatiecampagne. Het formulier komt volgens het bedrijf de komende maanden beschikbaar. Zodra dat gebeurt, plaatsen wij een update.

Praktische oplossing

Wij juichten het toe dat bedrijven hun producten en diensten veiliger maken. Maar in dit geval kwam de extra beveiliging met een prijsverhoging voor alle klanten, óók voor klanten die de functie niet willen. Het heeft daarmee de schijn van een verkapte prijsverhoging. De oplossing van KPN vinden wij praktisch en acceptabel.

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