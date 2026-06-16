Mijnzorgwinkel verbetert retourbeleid

Veel klachten van consumenten

De Consumentenbond zag de afgelopen tijd veel klachten van consumenten. Zij klaagden met name over:

Lange levertijden.

Producten van slechte kwaliteit of anders dan besteld.

Onterecht weigeren van retouren en uitblijven van terugbetalingen.

Slecht bereikbare klantenservice.

Mijnzorgwinkel sloot veel productgroepen onterecht uit van het recht op retour. De webwinkel schaarde die onder de wettelijke ‘hygiëne-uitzondering’. Die uitzondering geldt voor producten die je om hygiënische redenen niet mag terugsturen.

Mijnzorgwinkel past regels aan

Na vragen van de Consumentenbond voerde Mijnzorgwinkel verschillende wijzigingen door. Zo paste Mijnzorgwinkel het retourbeleid en het herroepingsrecht aan. Dat is het recht om een online aankoop terug te draaien.

Ook zegt de webwinkel andere maatregelen te hebben genomen om de problemen met levering en kwaliteit op te lossen. Ook is de capaciteit van de klantenservice uitgebreid.

Consumentenbond blijft kritisch volgen

De Consumentenbond is positief over deze aanpassingen. Toch hebben we nog grote twijfels over de echtheid van de 5-sterrenreviews op de website bij veel producten. Ook zien we ook nog geen sterke daling van het aantal klachten. Daarom blijven we deze webwinkel kritisch volgen.

Had je een slechte ervaring met Mijnzorgwinkel.nl? Meld het op ons Meldpunt Eerlijk.