In Nederland heb je als consument wettelijke garantie. Een product moet tijdens de verwachte levensduur goed werken. Daarnaast bieden veel fabrikanten en winkels fabrieksgarantie aan. Bijvoorbeeld 5 jaar garantie als je meerdere inbouwapparaten tegelijk koopt. Of garantie op specifieke onderdelen, zoals de motor van een wasmachine.

Fabrieksgarantie, ook wel commerciële garantie genoemd, kan handig zijn. Zeker als een apparaat na het eerste jaar kapotgaat. In het eerste jaar ligt de bewijslast namelijk meestal niet bij jou. De wet gaat ervan uit dat het product al niet goed was bij aankoop.

Ook na dat eerste jaar heb je recht op wettelijke garantie. Maar zegt de verkoper dat het probleem je eigen schuld is? Dan moet je - na het eerste jaar - wel zelf aantonen dat je het product normaal hebt gebruikt. En dat het dus niet door jou kapot is gegaan. Dat kan lastig zijn en discussies opleveren.

Met fabrieksgarantie hoef je tijdens de garantieperiode vaak minder zelf te bewijzen. Daardoor is de kans op discussies met de verkoper of fabrikant kleiner.

Voorrijkosten bij fabrieksgarantie

Toch is fabrieksgarantie lang niet altijd zo ruim als consumenten denken.

Binnen de wettelijke garantie moet een verkoper zorgen voor gratis reparatie of vervanging. Ook voorrijkosten, onderzoekskosten en arbeidskosten mogen niet in rekening worden gebracht. Bij fabrieksgarantie gebeurt dat vaak wel.

Whirlpool biedt bijvoorbeeld 5 jaar fabrieksgarantie op inbouwapparaten. Maar rekent na 2 jaar wel arbeids- en voorrijkosten. Bij AEG betaal je vanaf het 3e jaar administratiekosten per servicebezoek.

Binnen de wettelijke garantie zijn deze kosten er niet. Doe daarom altijd eerst een beroep op de wettelijke garantie bij de verkoper.

Fabrieksgarantie zorgt voor misverstanden

Uit ons eerder onderzoek blijkt dat verkopers consumenten vaak vertellen dat de garantie na 2 jaar stopt. Ze bedoelen dan meestal de fabrieksgarantie. Maar wettelijke garantie loopt vaak langer door. Van een wasmachine mag je bijvoorbeeld verwachten dat die langer meegaat dan 2 jaar.

Ook langere fabrieksgaranties kunnen verwarrend zijn. Krijg je 5 jaar garantie op inbouwapparaten? Dan betekent dat niet automatisch dat je daarna nergens meer recht op hebt. Als de verwachte levensduur langer is, blijft wettelijke garantie gelden.

Wij spraken bedrijven hier eerder al op aan. We vragen verbeterplannen, maken afspraken en volgen of bedrijven hun informatie aanpassen.

Fabrieksgarantie is ook marketing

Fabrikanten gebruiken fabrieksgarantie niet alleen als service. Maar ook als marketingmiddel. Vaak moet je meerdere apparaten van hetzelfde merk kopen om extra garantie te krijgen. Of je moet je product registreren bij de fabrikant.

Ook garanties op onderdelen (zoals de motor van een wasmachine) zijn vooral bedoeld om betrouwbaarheid uit te stralen. Miele noemt de lange motorgarantie bijvoorbeeld een manier om ‘duurzaamheid en vertrouwen in de kwaliteit’ van apparaten te laten zien.

Nieuw Europees GARAN-label

Vanaf 27 september 2026 gelden nieuwe Europese regels. Bedrijven moeten consumenten dan duidelijker informeren over garantie en repareerbaarheid van producten. De informatie over wettelijke garantie en fabrieksgarantie moeten voortaan op dezelfde manier worden weer gegeven.

Voor fabrieksgarantie komt er het GARAN-label. Garantie met dit label moet:

Gratis zijn

Gelden voor het hele product

Langer duren dan 2 jaar

We vinden dat registratie bij de fabrikant ook niet verplicht zou moeten zijn. Het is nog onduidelijk of dat ook onder de nieuwe regels valt.

Met het label kunnen fabrikanten laten zien dat hun producten langer meegaan en betrouwbaar zijn.

Fabrikanten mogen nog steeds andere vormen van garantie aanbieden, zoals op een onderdeel of tegen betaling. Dan mogen ze het GARAN-label niet gebruiken. Biedt een fabrikant garantie aan zonder het GARAN-label? Dat kun je ervan uitgaan dat die garantie niet gratis is en/of niet voor het hele product geldt.

Fabrikanten weten het nog niet

Wij vroegen verschillende grote fabrikanten van huishoudelijke apparaten of zij het nieuwe label gaan gebruiken. AEG, Beko/Whirlpool, Bosch/Siemens, LG, Miele en Samsung konden daar nog geen concrete plannen over delen. Sommige fabrikanten gaven wel aan dat ze de mogelijkheden onderzoeken.

Het gebruik van het GARAN-label is niet verplicht. Wij hopen dat fabrikanten het label gaan gebruiken. Daarmee laten ze zien dat consumenten hun apparaten jarenlang zonder extra kosten kunnen gebruiken.

Wettelijke garantie blijft het belangrijkst

Het nieuwe label verandert niets aan je wettelijke rechten. Ook zonder fabrieksgarantie heb je recht op een goed product tijdens de verwachte levensduur.

Bij problemen blijft de verkoper je eerste aanspreekpunt. Die moet zorgen voor gratis reparatie of vervanging als een product niet voldoet aan wat je ervan mag verwachten.