Maak de energierekening structureel lager en eerlijker

Forse verlaging elektriciteitsbelasting

De Consumentenbond pleit voor een forse verlaging van de belasting op elektriciteit. Dit maakt duurzaam verwarmen en elektrisch rijden aantrekkelijker. Het verlaagt ook direct de energierekening.

Nu betalen kleinverbruikers per kWh elektriciteit veel meer belasting dan grootverbruikers. Consumenten vinden dit oneerlijk. Dit past niet bij het principe dat de vervuiler betaalt. In andere Europese landen zien we dat verlaging van de elektriciteitsbelasting wel kan.

Aanpassing belasting aardgas

We willen ook een aanpassing van de energiebelasting op aardgas. Verhoog de tarieven, maar maak een uitzondering voor het basisverbruik. Dat is tot 1000 m³ per jaar. Er ontstaat zo een sterkere prikkel om minder gas te gebruiken, zonder dat huishoudens worden geraakt in hun basisbehoefte.

De hogere aardgasbelasting voor grootverbruikers dekt de lagere energiebelasting op elektriciteit voor kleinverbruikers. Extra dekking is ook mogelijk binnen het huidige stelsel voor energiebelasting. Dat kan door de vaste vermindering energiebelasting te verlagen.

Zo komt het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter terug in de tarieven.

Structurele maatregelen

Ook moeten energiebesparende maatregelen voorrang krijgen. Denk aan isolatie en energiezuinigere verwarmingssystemen. Zo worden huishoudens minder afhankelijk van schommelende energieprijzen.

We vinden dat de energierekening niet alleen tijdelijk omlaag moet, maar structureel eerlijker moet worden. 'Het is tijd om te kiezen voor betere prikkels om te verduurzamen.'

Lees onze brief die we hebben gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer.