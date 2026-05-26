Passagiersrechten onder druk: flink minder compensatie bij vertraging

Stevige lobby

Bij langdurige vluchtvertragingen en -annuleringen hebben passagiers binnen Europa allerlei rechten. Zoals het recht op verzorging, financiële compensatie en een alternatief of terugbetaling. Die rechten dreigen flink beperkt te worden, als gevolg van een stevige lobby vanuit luchtvaartmaatschappijen. Vorig jaar dreigde datzelfde al te gebeuren.

Tot 67% minder compensatie

Zo ligt nu het voorstel op tafel dat passagiers maar €83 in plaats van de huidige €250 compensatie kunnen claimen. Dat is 67% minder. Ook zouden vluchten tot 48 uur voor vertrek nog geannuleerd mogen worden. En dat zonder dat reizigers compensatie krijgen voor dat ongemak. Daarmee hebben reizigers veel minder zekerheid dat hun geboekte vliegreis ook echt doorgaat. Nu krijgen reizigers compensatie bij een annulering binnen 14 dagen voor vertrek.

De huidige drempels werken

Er is maatschappijen momenteel veel aan gelegen om vluchten niet kort voor vertrek te annuleren of te laten vertragen. Als dat wel gebeurt, hebben passagiers immers recht op financiële compensatie tot €600. Dat moedigt maatschappijen aan om op tijd te vliegen.

Sinds de invoering van de huidige regels, is het aantal langeafstandsvluchten met langdurige vertragingen dan ook met 70% afgenomen. En voor korte afstandsvluchten met 66%. In Europa komen annuleringen op dag van vertrek 20% minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Daar zijn passagiers veel minder beschermd. Bovendien kosten de huidige Europese regels slechts €1,73 per passagier. Een kleine premie voor veel bescherming.

Onacceptabel dat regels afgezwakt worden

Beleidsmakers zitten in de laatste onderhandelingsfase over de toekomst van de Europese Passagiersverordening. Zo praten dus over een verlaging van compensatie en hogere drempels. Maar ook over ruimere uitzonderingen voor luchtvaartmaatschappijen.

Dat is onacceptabel. Consumenten hebben nu al vaak moeite om hun recht te halen. Jaarlijks start de Consumentenbond Vlucht Claim Service talloze rechtszaken tegen luchtvaartmaatschappijen. Die wimpelen hun passagiers op allerlei manieren af. Juist daarom moeten rechten eenvoudiger, duidelijker en beter afdwingbaar worden. Niet zwakker.

Handbagage en stoelkeuze

De Consumentenbond doet een dringende oproep aan beleidsmakers in Brussel. Ze mogen consumenten niet uit het oog te verliezen. We doen deze oproep samen met tientallen andere Europese consumentenorganisaties. Daarin vragen we Brussel op ervoor te zorgen dat passagiers sneller informatie, terugbetalingen en compensatie ontvangen bij verstoringen. Ook willen we dat er een eind komt aan onredelijke vergoedingen. Handbagage, stoelkeuze, inchecken en het printen van een instapkaart moet weer gratis worden.