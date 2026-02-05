TUI zet vergoeding bij bagagevertraging recht

Luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk

Komt je ingecheckte bagage niet direct aan op je bestemming? Dan moet de luchtvaartmaatschappij redelijke onkosten vergoeden totdat je je bagage weer hebt. Denk aan vervangende kleding en drogisterijartikelen. Volgens internationale afspraken zijn luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk tot een bedrag van ruim €1860. Op deze pagina leggen we die rechten uit.

TUI vergiste zich

Reisorganisatie TUI vergiste zich in de regels. In plaats van de ruim €1800, stond er sinds april 2024 in TUI's voorwaarden dat het reizigers tot €180 vergoedde. Reizigers die dagenlang wachtten op hun bagage en daardoor meer kosten declareerden, kregen niet meer dan €180 vergoed. Terwijl ze daar wel recht op hebben.

Direct aangepast

Nadat we TUI om uitleg vroegen, maakte TUI direct excuses. Het erkende de vergissing en pastte direct de voorwaarden aan. Ook gaat TUI na van welke klanten ze per ongeluk hun claim deels heeft afgewezen. Die reizigers gaat TUI alsnog terugbetalen.

Vloog je na april 2024 met TUI, kwam je bagage te laat aan en kon je door de fout in de voorwaarden niet alle onkosten declareren? Dan kun je de gemaakte onkosten alsnog tot €1860 declareren bij TUI. De kosten moeten wel noodzakelijk en redelijk zijn. En in verhouding staan tot de duur van de vertraging.

Mooie oplossing

Hoewel elke organisatie weleens een fout maakt, siert het TUI dat het deze vergissing direct rechtzet voor haar reizigers.