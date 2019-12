General Mobile garandeert updates

General Mobile geeft wél informatie over updaten

Goed nieuws. De Nederlandse importeur van de General Mobile smartphones geeft op zijn website garantie voor updates. De website zelf is helaas niet goed te vinden. Ook is niet duidelijk op welke datum deze periode van 2 jaar ingaat: het moment van aankoop of de releasedatum. We hebben de tabel, met oordelen over hoe fabrikanten over updates informeren, als volgt aangepast.

Consumenten krijgen te weinig informatie over smartphone-updates

De Consumentenbond zocht in april 2016 naar informatie over updates op de websites van fabrikanten van Android-smartphones. We wilden weten of fabrikanten duidelijk zijn over hoe lang en tot welke Androidversie je je toestel kunt updaten. Garanderen ze een updatetermijn? Conclusie: meestal niet.

We vinden dat de fabrikanten veel duidelijker moeten zijn over hun updatebeleid, zodat consumenten hierop hun keuze voor een smartphone kunnen baseren. En we vinden dat fabrikanten smartphones moeten ondersteunen met updates. In juli 2015 startten we de campagne 'Updaten!'.

