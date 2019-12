Ging jouw apparaat ook te snel kapot?

Waarom onderzoeken we dit?

Bovenstaande is heel vervelend voor jou én slecht voor het milieu. Want je moet (veel) eerder een nieuw apparaat kopen terwijl je dat nog helemaal niet van plan was.



Daarom strijdt Consumentenbond - samen met internationale zusterorganisaties en onderzoeksinstituten – voor producten die langer meegaan en goed te repareren zijn. Om dit goed te kunnen doen, hebben we veel kennis nodig van welke problemen er zijn. We zijn dan ook heel blij dat jij je ervaring met jouw kapotte product hier met ons wil delen.

Samen staan we sterker!