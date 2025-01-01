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Professioneel getest!

De beste afzuigkap met luchtafvoer voor jou, door ons getest

Wij hebben voor je uitgezocht wat de beste afzuigkap met luchtafvoer is. De afzuigkappen hebben een breedte van ongeveer 60 cm. Door zelf alle afzuigkappen grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

Wij hebben luchtafvoer afzuigkappen (60 cm) voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede afzuigkap met luchtafvoer te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen alle producten uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke afzuigkappen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen afzuigkappen met luchtafvoer en een breedte van ongeveer 60 cm. We kijken naar prestaties, gebruiksgemak en geluid.

  • Highlight schone lucht

    1. Schone lucht

    Een goede afzuigkap voert kooklucht met geurtjes en vocht af naar buiten, en vangt het vet op in het filter. Maar lang niet elke afzuigkap is hier goed in. 

  • Highlight geluid

    2. Geluid

    De ene afzuigkap maakt meer geluid dan de andere. Daarom meten we hoe hard het geluid is en beoordelen we hoe storend het is. Er zijn afzuigkappen die een onvoldoende voor krijgen.

  • Highlight gebruiksgemak

    3. Grootte

    Een afzuigkap moet goed passen bij de grootte van je kookplaat. Daarom testen we ook smalle afzuigkappen van 60 cm. Ze scoren lang niet allemaal even goed.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen afzuigkappen op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg direct toegang tot de testresultaten van afzuigkappen en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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