Wij hebben voor je uitgezocht wat de beste afzuigkap met luchtafvoer is. De afzuigkappen hebben een breedte van ongeveer 60 cm. Door zelf alle afzuigkappen grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede afzuigkap met luchtafvoer te kiezen.
Onze onderzoekers testen alle producten uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke afzuigkappen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testen afzuigkappen met luchtafvoer en een breedte van ongeveer 60 cm. We kijken naar prestaties, gebruiksgemak en geluid.
Een goede afzuigkap voert kooklucht met geurtjes en vocht af naar buiten, en vangt het vet op in het filter. Maar lang niet elke afzuigkap is hier goed in.
De ene afzuigkap maakt meer geluid dan de andere. Daarom meten we hoe hard het geluid is en beoordelen we hoe storend het is. Er zijn afzuigkappen die een onvoldoende voor krijgen.
Een afzuigkap moet goed passen bij de grootte van je kookplaat. Daarom testen we ook smalle afzuigkappen van 60 cm. Ze scoren lang niet allemaal even goed.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen afzuigkappen op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg direct toegang tot de testresultaten van afzuigkappen en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.