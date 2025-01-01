Wij hebben voor je uitgezocht wat de beste recirculatie-afzuigkap van 90 en 60 cm is. Door zelf alle afzuigkappen grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede recirculatie-afzuigkap te kiezen.
Onze onderzoekers testen alle producten uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke afzuigkappen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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We testen afzuigkappen op de recirculatiestand met een breedte van ongeveer 90 of 60 cm op prestaties, gebruiksgemak en geluid.
In kooklucht zitten geurtjes, vet en vocht. Een afzuigkap moet deze lucht goed schoonmaken, of afvoeren naar buiten. Lang niet elke afzuigkap kan dit goed.
Elke afzuigkap maakt geluid, maar de één maakt meer herrie dan de ander. We meten het geluidsniveau en beoordelen hoe storend het geluid is. Sommige afzuigkappen scoren flink onder de maat.
Een afzuigkap gebruik je dagelijks, dus moet hij prettig werken. Zo is het fijn als de kap de kookplaat goed verlicht en dat je hem makkelijk kunt schoonmaken. We kijken natuurlijk ook naar de bediening.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen afzuigkappen op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg direct toegang tot de testresultaten van afzuigkappen en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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