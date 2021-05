Installatie door STEK-monteur

Bij de installatie van een vaste of split-airco wordt het systeem gevacumeerd en gevuld met koudemiddel. Deze klus laat je over aan een STEK-monteur met een F-gassen-certificaat. Het is verboden om een airco met koudemiddel te vullen en te activeren als je niet in bezit bent van een STEK-diploma.

Ben je erg handig dan kun je het plaatsen van de buitenunit, binnennunit en het boren van de gaten in de muur zelf doen. Maar het daadwerkelijke in werking stellen van de airco doet een STEK-gecertificeerde monteur.

Een vakbekwame installateur die elke dag aircos installeert kan je bovendien helpen bij de juiste plaatsing van de airco.

Hoe installeer je een airco?

Voor een split-airco moeten er gaten in de muur gemaakt worden waar de koudeleidingen doorheen lopen.

Plaatsing buitenunit

De buitenunit kan tegen de muur, op de grond of op het dak geplaatst worden. Het is niet goed als de buitenunit te hoog staat ten opzichte van de binnenunit omdat condenswater vanuit de binnenunit naar buiten moet kunnen stromen.

De buitenunit van de airco moet de warme lucht goed kwijt kunnen en goed buitenlucht kunnen aanzuigen. Daarom moet deze vrij staan en er moeten geen objecten voor de ventilator staan. Plaats de buitenunit ook zo dat de buren geen last hebben van het geluid of de trillingen van de buitenunit

Plaatsing binnenunit

Plaats de binnenunit niet dicht bij een warmtebron, zoals een oven of in de volle zon. Hang de airco ook niet in de luchtstroom van een raam of deur. Dat kan invloed hebben op de temperatuursensor.

Plaats de binnnenunit zo hoog mogelijk aan de muur voor de ideale luchstroom. Plaats de airco niet te dicht bij de plek die gekoeld moet worden. Wil je bijvoorbeeld de werkkamer koelen dan is het niet prettig als de koude lucht van de airco direct in je nek blaast.

Kosten airco installeren

De kosten zijn erg afhankelijk van je wensen en de situatie. Wil je 1 of meerdere binnenunits? Is de plek waar de buitenunit komt te hangen makkelijk te bereiken? De prijs is ook afhankelijk van de grootte van het koelvermogen van de airco.

Houd rekening met minimaal €1300 voor een 2,5 kW spilt-airco inclusief installatie van een van de bekendere merken (Samsung, Mitsubishi, LG, Panasonic, Daikin). Voor een multi split-airco komt er circa. €800 bij per extra binnenunit.