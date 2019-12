Als je kind ziek is

Ieder kind is weleens ziek. Als ouder wil je graag weten hoe je de klachten bij je kind kunt verlichten. En welke acties je moet ondernemen om je kind snel te laten herstellen. We geven je tips hoe je het beste kunt omgaan met de ziekte van je kind.

Ziek thuis

Een verkoudheid of hoestje is snel opgelopen, zeker bij kleine kinderen die nog weinig weerstand hebben opgebouwd. Meestal zijn deze kwaaltjes vervelend maar onschuldig. Wees echter altijd alert op alarmsignalen en weet hoe je moet handelen bij koorts, verkoudheid en hoesten.

Hoewel verkoudheid de meest voorkomende kwaal is, kan er natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn. Voor 12 ernstige kinderziektes bestaan vaccinaties. Ook zijn er verschillende veiligheids- en EHBO-apps die je kunnen helpen bij ziekte en ongelukjes.

Bel in gevaarlijke situaties en bij twijfel altijd de huisarts.

Ziek op vakantie

Ziekte tijdens de vakantie kan flink roet in het eten gooien. Zorg er daarom voor dat je weet wat je moet doen bij ziekte op vakantie. Gebruik bijvoorbeeld onze checklist bij kinder-EHBO en neem voldoende medicijnen en EHBO-spullen mee. Sla belangrijke telefoon- en alarmnummers op en zorg dat je reisverzekering en zorgverzekering op orde zijn.

Sommige kwalen hangen specifiek samen met vakantie, bijvoorbeeld insectenbeten, oververhitting, uitdroging en onderkoeling. Zorg ervoor dat je weet hoe je deze vakantiekwalen kunt voorkomen en genezen.

Trekken jullie de natuur in? Bescherm je kind dan zoveel mogelijk tegen risico’s in de natuur. Laat je kind niet in contact komen met giftige planten of bessen en bedek de huid om tekenbeten te voorkomen.