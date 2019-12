Conclusie: Minder gewicht, meer geld

Op het eerste gezicht ziet de Maxi-Cosi Coral eruit als een ‘gewoon’ babyzitje. Hij heeft één groot verschil met de 'traditionele' babystoeltjes: een uitneembare draagtas. Hier heb je profijt van bij het in en uit de auto dragen van je kindje.

Naast dit dragertje kun je met de Maxi-Cosi Coral doen wat je ook kunt met andere babystoeltjes. Je bevestigt hem met een gordel of op een Isofixonderstel in de auto. Je kunt hem op een kinderwagen onderstel klikken en gebruiken in een vliegtuig.

De prijs is wel aan de hoge kant. Haal je je kind dagelijks met autostoel en al uit de auto en/of moet je veel trappen lopen? Dan is het de meerprijs waard. Ben je niet zo'n intensieve gebruiker, dan wegen de kosten niet op tegen de baten.

Lichtgewicht

Met je baby in een Maxi-Cosi vanuit de auto naar je bestemming wandelen kan flink tegenvallen. Je sjouwt zo al snel 4 kg extra autostoel mee. Helemaal als je kind ouder en zwaarder wordt. Zeul dat maar eens mee de trap van je bovenwoning op. Er zijn manieren om dit draaglijk te maken, zoals te zien in onze video Mama telt af, maar het blijft onpraktisch.

Maxi-Cosi heeft hier met de Coral iets op verzonnen: een uitneembare drager van nog geen 2 kg. Het is een soort draagtas die je met één klik uit het stoelframe klikt en waar je je baby in mee kunt nemen. Zeker fijn als je kindje al iets ouder - en dus zwaarder - is. Het dragertje weegt minder dan 2 kg en is lekker compact.

Let op: je mag de Maxi-Cosi Coral nóóit zonder stoelframe in de auto gebruiken.

Compact

Wat ons opvalt is het gemak waarmee je het dragertje in en uit het stoelframe klikt. Het dragen met je kind erin is niet alleen makkelijker vanwege het lagere gewicht, ook is het veel compacter dan een traditioneel stoeltje. Het voelt eerder alsof je je kind met een dikke jas aan draagt dan een compleet stoeltje.

Bevestiging

In de auto

Je kunt de Coral met de autogordel in de auto vastmaken of op het '3wayFix' of '2wayFix' Isofixonderstel klikken. Bevestiging met behulp van Isofix is makkelijk, maar het onderstel kost wel €200 extra. Groeit je kind uit het babystoeltje? Dan kun je ditzelfde Isofixonderstel gebruiken bij een volgend Maxi-Cosi peuterstoeltje.

Lees wat de voor- en nadelen zijn van bevestiging met Isofix

Kinderwagen en vliegtuig

Je kunt de Maxi-Cosi Coral ook op een kinderwagenonderstel bevestigen. Het voordeel van het uitneembare dragertje heb je dan niet. Je moet namelijk het dragertje inclusief stoelframe op het onderstel klikken. Dit werkt hetzelfde als bij andere babystoeltjes.

De Coral is ook geschikt om mee te nemen in het vliegtuig. Ook dan dien je het stoelframe mee te nemen en is het gewichtsvoordeel weg.

Gebruik en veiligheid

De Coral voldoet aan de nieuwe i-Size norm en is geschikt voor baby’s tot 75 cm of tot 12 kg. Dat is kleiner dan gangbaar. Veel stoeltjes claimen te gaan tot 83 cm of 13 kg. Je kunt je afvragen of je wel zo lang zo’n stoeltje met je kind erin wilt dragen.

Hoe goed het stoeltje beschermt in een botsing weten we nog niet. Uiteraard nemen we het op in de komende serie bots- en gebruiksproeven die we eind mei 2020 gaan publiceren.

Prijzig

Met een prijs van €300 is de Coral wel duurder dan bijvoorbeeld de Pebble, die op zich al geen prijspakker is. Voor een Isofixonderstel betaal je nog zo’n €200 extra, maar dat kun je ook nog voor het opvolgstoeltje gebruiken.

Keuzehulp: kies het beste autostoeltje voor jou

Lees ook: