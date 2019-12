Waarschuwingssystemen: kind in de auto?

Oplossingen die je waarschuwen via je telefoon als je kind achterblijft in de auto: er zijn er steeds meer. Handig voor iedere ouder met een jong kind. En vanaf de herfst 2019 zelfs verplicht in Italië bij kinderen tot 4 jaar. Dit geldt ook voor toeristen met een huurauto met Italiaans kenteken. Wat is het precies en hoe werkt het?

Waarschuwingssystemen in Nederland

Je kunt je haast niet voorstellen dat je je kindje vergeet of ‘even’ in een hete auto achterlaat. Mocht het toch gebeuren, dan wil je een betrouwbare oplossing die je niet voor ieder ritje opnieuw moet activeren. Het systeem mag ook geen vals veiligheidsgevoel geven. Het is bedoeld als extra signaal, niet als vervanging zodat je er niet meer aan hoeft te denken.

Maar daarvoor moeten nog stappen worden gezet. Wat ons betreft komt de Cybex SensorSafe op dit moment het dichtst in de buurt van een betrouwbare oplossing.

Niet alle oplossingen zijn in Nederland te koop, maar het begin is er. We verwachten dat er op den duur geavanceerdere systemen op de markt komen die makkelijker, sneller en vooral betrouwbaarder werken.

Waarom een waarschuwingssysteem?

Eind vorig jaar schreven we er al over: laat kinderen niet alleen achter in de auto. Ook niet voor ‘maar 2 minuten met de ramen op een kiertje’, want ook dit kan fatale gevolgen hebben.

Meer dan 90 gevallen met achtergebleven kinderen

Een zoektocht naar nieuwsberichten op internet leert dat sinds 2006 meer dan 90 gevallen in Europa zijn gemeld waarbij kinderen, meestal baby’s en peuters, alleen in de auto achterbleven. Hierbij zijn in totaal 26 kinderen overleden aan oververhitting. Bij het merendeel (81%) van de gevallen waren ouders hun kinderen simpelweg vergeten. Bij 11% waren ouders zich er bewust van dat het kind nog in de auto zat, bijvoorbeeld om even ‘snel’ een winkel in en uit te gaan.

Waarschuwingssystemen op de markt

Om zulke tragische ongevallen te voorkomen verschijnen er waarschuwingssystemen op de markt. Systemen voor in of aan een auto(stoeltje) waarbij jij een signaal krijgt als je kind achterblijft in de auto. In het najaar van 2019 worden in Italië ouders verplicht om een dergelijk systeem te hebben in hun auto voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit geldt ook voor vakantiegangers met een Italiaanse huurauto.

Voordelen

Geheugensteun om je kind niet te vergeten.

Merkonafhankelijke systemen hebben het gemak dat ze op vrijwel ieder stoeltje te gebruiken zijn.

Nadelen

Verbinding met meerdere telefoons kan problemen opleveren.

Sommige systemen maken gebruik van een sensormat in het autostoeltje. Het is formeel wettelijk niet toegestaan om kinderzitjes te wijzigen door een sensormat aan te brengen. Dit kan de veiligheid van het stoeltje beïnvloeden.

Je moet veel persoonlijke gegevens afstaan in de diverse apps waarbij het onduidelijk is of deze voor marketingdoeleinden gebruikt worden.

Een ingebouwd systeem in de autostoel kan nadelig zijn. Neem je een ander stoeltje, dan heb je een ander systeem nodig.

Sommigen apps werken alleen op een iPhone óf alleen op een Android-toestel.

En je smartphone moet:

voldoende batterij hebben;

netwerkverbinding hebben;

bij je gedragen worden;

een actieve bluetoothverbinding hebben.

Hoe werken waarschuwingssystemen?

Alle systemen werken volgens hetzelfde principe. De sensor constateert of er een kind in de auto zit. Als er een kind in de auto zit, wordt (indirect) gecheckt of de bestuurder ook nog in de auto zit. Zo niet, dan volgt er een alarm naar de smartphone van de bestuurder.

We zagen 3 verschillende sensoropties:

Gewichtssensor : constateert bij bepaald gewicht dat er een kind in de auto zit.

: constateert bij bepaald gewicht dat er een kind in de auto zit. Losse clip met sensor : klemt aan het harnasje en constateert zo dat er een kind in de auto zit.

: klemt aan het harnasje en constateert zo dat er een kind in de auto zit. Plastic plaatje met sensor: bevestigd aan gordeltje en als deze strak staat oordeelt het systeem dat er een kind in de auto zit.

Het signaal naar de bestuurder van de auto wordt bepaald:

Via een dongel : deze kan in de 12 Volt aansluiting zitten of in de zogenoemde OBD-poort onder het dashboard.

: deze kan in de 12 Volt aansluiting zitten of in de zogenoemde onder het dashboard. Via je smartphone: als die vaststelt dat de afstand naar de auto te groot wordt.

En dan is er vaak een smartphone-app. Hierbij moet je vrijwel altijd één of enkele telefoonnummers invoeren. Zodra geconstateerd is dat jij uit de auto bent terwijl je kind nog in de auto zit, gaat er een alarm af op je toestel. Negeer je deze? Dan krijgen 1 of meerdere van jouw 'noodnummers' bericht.

Soorten waarschuwingssystemen

Er zijn 3 soorten systemen:

Meegeleverd met het kinderzitje

Ingebouwd in de auto

Een los systeem dat je zelf aan het stoeltje koppelt

Meegeleverd met het kinderzitje

Deze systemen worden met het autostoeltje geleverd of zijn specifiek bij 1 (merk) autostoel te gebruiken. We hebben er 2 getest:

De Chicco Oasys i-Size BebéCare . Dit is een met bluetooth uitgeruste sensormat, geïntegreerd in het zitvlak van de autostoel. Deze staat in verbinding met een app op je smartphone. Als de sensor merkt dat je smartphone op steeds grotere afstand is, gaat er via de app een alarm af op je toestel. Reageer je hier niet op, dan krijgen 5 door jou zelf ingevoerde noodnummers een tekstbericht. Let op: het autostoeltje Chicco Oasys bezweek in onze botsproef en is niet meer te koop in Nederland.

. Dit is een met uitgeruste sensormat, geïntegreerd in het zitvlak van de autostoel. Deze staat in verbinding met een app op je smartphone. Als de sensor merkt dat je smartphone op steeds grotere afstand is, gaat er via de app een alarm af op je toestel. Reageer je hier niet op, dan krijgen 5 door jou zelf ingevoerde noodnummers een tekstbericht. Let op: het autostoeltje Chicco Oasys bezweek in onze botsproef en is niet meer te koop in Nederland. De Cybex SensorSafe werkt met de stoeltjes Cloud (+ Isofix), Aton (+ Isofix) en Sirona (+ Isofix). En tevens wekt het met alle andere versies Cloud, Aton en Sirona van Cybex. Dit is een losse extra gordelclip die werkt met een dongel die je plaatst in de zogenoemde OBD-poort in je auto en controleert of het contact uitgeschakeld is, plus een app. De dongel past helaas niet in alle auto’s en een lijst van auto’s waarin hij wel gebruikt kan worden ontbreekt. De bluetooth- en netwerkverbinding van je smartphone moet wel aan staan. Voordeel is dat de clip voorkomt dat het kindje zich uit het harnasje wurmt. Dit is een vaak gehoorde klacht. Ook houdt hij de temperatuur in de gaten en geeft hij een signaal af als een rit erg lang duurt en een pauze gewenst is.

Ingebouwd in de auto

Deze systemen zitten al in een auto en zijn dan altijd beschikbaar, ongeacht het stoeltje dat je gebruikt. Zo'n ingebouwde oplossing is bijvoorbeeld leverbaar op de Hyundai SantaFe. We hebben dit type nog niet getest.

Losse, merkonafhankelijke systemen

Dit zijn losse systemen, apart verkrijgbaar en met diverse autostoeltjes te gebruiken. Wij hebben onder andere 3 soorten getest:

Tippy Smart Pad: een relatief eenvoudig systeem bestaande uit een sensormat die werkt met een app op je telefoon. Voelt de mat gewicht terwijl de smartphone verwijderd raakt van de auto, dan gaat er een alarm af.

Bluebeep: een plastic strip die je over 1 van de 2 schouderbanden plaatst en activeert als hij over het lichaam van een kind wordt gebogen.

Groot nadeel: hij werkt alleen met iPhone. En hij werkt niet met alle autostoeltjes.

Remmy: een sensormat in de stoelzitting in combinatie met een verbindingskabel in de sigarettenhouder van je auto. Wij hebben sterk onze twijfels bij dit systeem. De kabel is zwak en het systeem werkt niet als bij een uitgeschakelde motor er spanning op de 12V-aansluiting blijft staan. En de mat werkt niet bij de kleinste baby’s (lichter dan 2 kg). De Steelmate BSA-1 en Bèbè confort e-Safety cushion werken volgens hetzelfde principe als Remmy.

