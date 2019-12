Maxi-Cosi lanceert autostoeltje met airbags

De nieuwe Maxi-Cosi Axissfix Air is een i-Size stoeltje voor kinderen van ongeveer 4 maanden tot 4 jaar oud (61-105 cm). Het stoeltje wordt tot minimaal 15 maanden achteruitkijkend geplaatst. Daarna kun je ervoor kiezen om hem om te draaien naar voren.

Maar je kunt dat ook uitstellen: een achteruitkijkend stoeltje blijft de veiligste optie, de krachten op het nekje zijn dan namelijk nog een stuk lager. De airbags hebben vooral nut als het zitje vooruitkijkend wordt gebruikt.

We waren bij een demonstratie van een frontale botsing, waarbij het stoeltje op een testbaan een indrukwekkende klap maakte. In de video (bovenaan de pagina) zie je hoe de airbags uit het gordeltje openklappen en het kinderhoofdje opvangen. Na de botsing lopen de airbags vanzelf weer leeg.

Hoe veilig is de nieuwe airbag?

Wij zijn benieuwd of deze nieuwe innovatie het daadwerkelijk veiliger maakt om een peuter vooruitkijkend te vervoeren en zullen hem binnenkort testen. Onze test is zwaarder dan die in de demonstratie. We verwachten de testresultaten in het voorjaar (2018) te publiceren op onze site.

Wel zijn binnenkort (vanaf dinsdag 24 oktober 2017) de nieuwste testresultaten in onze vergelijker te zien van onder andere de Nuna Rebl Plus en de Cybex Aton M.

De Maxi-Cosi Axissfix Air is vanaf vandaag te koop. Goedkoop is het zitje niet; met €650 is hij zo’n €200 duurder dan de Axissfix zonder airbags.

