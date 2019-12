Test autostoeltjes mei 2014: goednieuwsshow

Waar in de vorige test verschillende producten door de mand vielen, zien we in de eerste test van 2014 voornamelijk goede resultaten. Römer werkte een vuiltje weg en schopt het nu met de aangepaste Max-Fix II tot ‘Beste uit de Test’ in de categorie van 0-18 kg. Minder succesvol was Axkid met de Duofix, nu met versterkte isofix bevestigingen. Die kan nog steeds geen potten breken. Toch is er weinig reden tot zorg: hij is niet of nauwelijks verkrijgbaar in Nederland.

De meeste producten in de test zijn babyzitjes, al dan niet op isofix onderstel. Ze verschillen met name in bescherming in een botsing van opzij. De Recaro Privia presteert daarin (evenals in de frontale botsing) erg goed en is de nieuwe lijstaanvoerder in deze categorie.

Met de Maxi-Cosi 2wayPearl, het eerste zitje volgens de nieuwe i-size norm, deden we eerder al wat ervaringen op. Daar kunnen we nu we nu een goed Testoordeel aan toevoegen. i-Size is de norm voor een nieuwe generatie isofix-zitjes, die sinds juli 2013 geldt, vooralsnog naast de bestaande R44 norm. In het najaar hopen we van meer i-size producten testresultaten te publiceren.

Meer goed nieuws: ook peuters kunnen in steeds meer zitjes tegen de rijrichting in worden vervoerd. De Consumentenbond pleit daar al lange tijd voor omdat dit in frontale botsingen superieure bescherming biedt. En met isofix bevestiging is de gebruiksvriendelijkheid –met gordels van oudsher ondermaats- stukken verbeterd. De Römer Max-Fix II vervoert kinderen tot zo’n 3,5 - 4 jaar achteruit-kijkend. De Maxi-Cosi 2wayPearl en Römer Dual-Fix ook, maar kunnen desgewenst ook in de laatste periode van de gebruiksduur vooruitkijkend gebruikt worden. Alle zitjes presteren prima in de botsproeven, helaas is score van de Dual-Fix verlaagd omdat het harnasje voor pasgeborenen veel te ruim is.

Bekijk de testresultaten van alle geteste autostoeltjes en lees onze aanbevelingen (voor leden).