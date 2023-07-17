Veiligheidswaarschuwing: Britax Römer Baby Safe 5Z

Veiligheidsrisico

Het babystoeltje wordt teruggeroepen vanwege een 'potentieel veiligheidsprobleem met een spleet die kan ontstaan tussen de draagbeugel en de zitschelp'. Het stoeltje kan daarom wel veilig gebruikt worden wanneer je een baby vervoert in de auto, maar er is wel een veiligheidsrisico wanneer je het stoeltje draagt met de draagbeugel.

Terugroepactie

Je kunt het stoeltje gratis vervangen via deze link.

Controleer de productnaam op het label op de onderkant om te zien of het stoeltje het veiligheidsrisico heeft.

Staat de productnaam 'BABY-SAFE 5Z' op het stoeltje, dan kan hij vervangen worden.

Staat de productnaam 'BABY-SAFE 5Z2' op het stoeltje, dan kan hij soms vervangen worden. Het kan zijn dat sommige stoeltjes met deze productnaam het veiligheidsprobleem niet hebben.

Alle onveilige stoeltjes worden vervangen voor de Baby-Safe Pro of een gelijkwaardig product.