Veiligheidswaarschuwing: Britax Römer Baby Safe 5Z

Andre van Zwet Expert Auto, Fiets & ReizenGepubliceerd op:17 juli 2023
Het babystoeltje wordt teruggeroepen vanwege een 'potentieel veiligheidsprobleem met een spleet die kan ontstaan tussen de draagbeugel en de zitschelp'. Het stoeltje kan daarom wel veilig gebruikt worden wanneer je een baby vervoert in de auto, maar er is wel een veiligheidsrisico wanneer je het stoeltje draagt met de draagbeugel.
Je kunt het stoeltje gratis vervangen via deze link.
Alle onveilige stoeltjes worden vervangen voor de Baby-Safe Pro of een gelijkwaardig product.
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