Veiligheid autostoeltjes met vangtafel ter discussie

Nieuws|Onder veiligheidsexperts is discussie ontstaan over de veiligheid van autostoeltjes met een vangtafel (ook wel veiligheidskussen of 'shield' genoemd). Deze stoeltjes eindigen over het algemeen hoog in onze tests. Ze leveren mooie waarden op in de botsproeven en scoren hoog op gebruiksgemak. Maar volgens sommige deskundigen kleven er ook risico's aan die in onze tests onderbelicht blijven.

Op de website van BabyWereld komen voor- en tegenstanders aan het woord. De Consumentenbond stelt in deze discussie onder meer:

'Door onze testen is de kwaliteit van kinderzitjes de afgelopen jaren enorm vooruitgegaan. De hogere botssnelheid in de frontale botsing en het uitvoeren van een botsing van opzij - zonder dat die wettelijk vereist was - noopten fabrikanten producten te verbeteren om voor een hoge testscore in aanmerking te komen.

Het al dan niet terechte verwijt dat shield-zitjes (voor kinderen van 9 tot 18 kg) bij specifieke frontale botsingen minder bescherming bieden is op dit moment voor ons geen reden ze af te raden. We onderzoeken momenteel of en in hoeverre aanpassingen in onze testprocedures nodig zijn en verwachten dat zoiets dan leidt tot een eventuele verdere verfijning van de testoordelen - maar geen aardverschuiving.



Overigens zou de hele discussie niet gevoerd hoeven worden wanneer kinderen in achteruitkijkende kinderzitjes vervoerd zouden worden. Dan zijn ze in alle gevallen beter beschermd in een frontale botsing.'

