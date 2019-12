Autostoeltjes: wat vinden ouders?

Mei 2015 vroegen we ruim 400 ouders (met samen meer dan 730 kinderen) in een enquête naar de kinderzitjes die ze gebruiken. Waar hebben ze die gekocht en wat vonden ze belangrijk bij aanschaf? En zijn ze tevreden over het zitje?

Autostoeltje kopen

De meeste autostoeltjes (71%) zijn nieuw gekocht in de winkel. De rest (ruim een kwart) van de zitjes is tweedehands. Meestal komt dat tweedehandszitje van vrienden of familie. Belangrijk: verzeker je ervan dat een zitje nog niet eerder bij een botsing betrokken is geweest. Vraag dit na als je een tweedehandsautostoeltje via internet, bijvoorbeeld via Marktplaats, koopt. Let er ook op dat het stoeltje geen onderdelen mist.

De babyspeciaalzaak is de populairste plek om een nieuw zitje te kopen. Zo'n 53% van de respondenten kocht hier een zitje. Het is een goed idee om zitjes in 'real life' te bekijken voor je er 1 koopt. Neem bij voorkeur je kindje en je auto mee om het zitje uit te proberen. Ook in webwinkels worden veel kinderzitjes gekocht (19% van de zitjes). Het is altijd een goed idee om de prijzen van (web)winkels te vergelijken.

In onze kooptipvideo over autostoeltjes vind je nog meer tips. Lees ook onze 5 tips om te besparen bij het kopen van een veilig autostoeltje.

Informatie verzamelen

De meeste ouders uit ons onderzoek hebben zich laten informeren in de winkel: ze kregen uitleg van het personeel (31%) of probeerden zelf zitjes uit (28%). Ook vrienden en familie met meer ervaring worden dankbaar als informatiebron gebruikt (25%).

Zo'n 17% van de ouders heeft zich niet vooraf geïnformeerd. Wil je toch goed beslagen ten ijs komen, lees dan onze pagina's over de verschillende gewichtsklassen en de manieren waarop je zo'n zitje bevestigt in de auto.

Heb je weinig tijd? Laat je dan informeren in een babyspeciaalzaak. Het personeel daar geeft meestal goede adviezen. Het is vooral belangrijk dat je weet hoe het zitje goed vastgezet moet worden, want hier hangt de bescherming vanaf bij een botsing.

Op onze website vind je nog veel meer informatie over kinderzitjes en de testresultaten van bijna 100 goed verkrijgbare zitjes (voor leden).

Comfort belangrijkst

Je kindje moet comfortabel kunnen zitten én het zitje moet veilig zijn bij een botsing. Dat zijn de 2 meest genoemde punten waar de ouders in onze vragenlijst op letten bij het kopen van een kinderzitje. Ook in onze vergelijkende test hechten wij hier veel waarde aan.

Bekijk onze video over hoe wij kinderzitjes testen

Naast comfort en veiligheid vonden ouders ook deze punten belangrijk:

het zitje gemakkelijk in de auto kunnen plaatsen

prijs

het kindje gemakkelijk in het zitje kunnen vastgespen

geschikt voor meerdere leeftijden

aanwezigheid van een slaapstand

Autostoeltje bevestigen

De meeste autostoeltjes worden nog steeds met de autogordel vastgezet in de auto (76%). Sinds onze vorige enquête in 2008 is het aantal ouders dat een Isofix-stoeltje gebruikt flink toegenomen: nu is dat 1 op de 5, 7 jaar geleden nog 1 op de 30. Zo'n Isofix-zitje bevestig je door het vast te klikken aan de Isofix-bevestigingspunten tussen de rugleuning en de zitting van de achterbank. Het stoeltje vastzetten gaat veel sneller en eenvoudiger dan met de gordel en de kans dat het stoeltje niet helemaal goed vast zit, is kleiner.

Tevredenheid

De ouders uit onze enquête zijn tevreden over de zitjes die ze gebruiken: gemiddeld geven ze een 7, maar het meest gegeven rapportcijfer is zelfs een 8. In de toelichting roemen ouders vaak het comfort van het zitje en de handigheid waarmee ze hun kindje kunnen vastzetten. Als minpunt wordt vaak de bekleding genoemd: die is dan snel kapot.

