Meer gestolen hybride auto’s

Nieuws|In de eerste helft van 2018 zijn minder auto’s gestolen. Het aantal is gedaald met 14,3% ten opzichte van 2017 volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Opmerkelijk is de stijging in het aantal hybride voertuigen.

Stijging diefstal hybride auto’s

In de eerste 6 maanden van 2018 zijn 160 hybride auto’s gestolen. In deze categorie is sprake van een stijging van maar liefst 77% ten opzichte van vorig jaar. De reden dat hybrides vaker worden gestolen is onbekend.

Het diefstalrisico bij personenauto’s is 1 op 2535. Bij hybride/elektrische personenauto’s is het risico 1 op 1865. De grootste stijger van modellen met het hoogte diefstalrisico bij hybride voertuigen is de Toyota C-HR. Het diefstalrisico bij deze auto is 1 op 239.

Preventietips

Wat kun je doen om de kans op diefstal van je (hybride) auto te verkleinen?

Gebruik een stuurslot.

Heb je keyless entry, waarbij je de auto kunt openen zonder op de afstandsbediening te drukken? Berg je sleutel op in een metalen blikje.

Rust je auto uit met een voertuigvolgsteem (track & trace).

Beveilig je auto extra met een alarmsysteem.

Daarnaast kun je andere maatregelen treffen om de kans op autoinbraak te verkleinen.

Bron: AVc

Lees ook: