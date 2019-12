Whoosz! beloont je rijstijl

Whoosz! autoverzekering: review

Na het wegvallen van Queens en Crisper werd het aanbod van autoverzekeringen er de laatste tijd niet groter op. Maar gelukkig is daar ineens Whoosz! Bij deze autopolis ontvang je een beloning voor rustig rijgedrag. De polissen ogen wel aan de dure kant.

Goed om te weten

De verzekering heeft twee cascovarianten: normaal en Plus. De laatste heeft betere voorwaarden. Het is bij Whoosz! niet mogelijk om alleen een losse WA dekking af te sluiten. En je auto dient jonger te zijn dan 10 jaar.

Rijstijl beloond

Per verzekeringsjaar kun je een beloning verdienen tussen de €55 en €100. Hoeveel je daadwerkelijk krijgt hangt af van je rijgedrag, gemeten via de gratis Whoosz! app voor je smartphone. Hij is er voor iPhone en Android toestellen. Je moet minimaal 2500 km per jaar rijden met de app aan. Het is onmogelijk om €100 korting binnen te slepen, want dan moet je het hele jaar foutloos rijden. Een korting tussen €55 en €80 is reëler. Om de app goed te laten werken, ontvang je een telefoonhouder. Die is essentieel, want elke beweging wordt geregistreerd. Dus als je je telefoon los op de bijrijdersstoel of op het dashboard legt, scoor je onbedoeld strafpunten. Je kunt de verzekering ook afsluiten zonder gebruik van de app, maar dan ontvang je geen beloning.

Dekking bij total loss

De polisvoorwaarden van de volledig cascodekking zien er prima uit. De Plusvariant vergoedt bij een nieuwe auto maar liefst 36 maanden de nieuwwaarde in geval van total loss. Bij de normale variant is dit een doorsnee 12 maanden. Bezitters van een tweedehands auto hebben een vergelijkbare keuze. De Plusvariant vergoedt dan 36 maanden na de aankoopdatum de aanschafwaarde. Dat is behoorlijk riant. Bij het aangaan van de Plusvariant mag de auto alleen niet ouder zijn dan 48 maanden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt bij de gewone variant €115 en bij de Plusvariant €0. Je bent dan verplicht de cascoschade te laten herstellen door een aangesloten schadehersteller. Doe je dit niet, dan betaal je €135 meer. Als de schade is veroorzaakt door een bestuurder van 23 jaar of jonger, dan geldt een extra eigen risico van €65.

Hoge premie

We berekenden de premie van de volledig cascodekking voor een Toyota Auris Luna uit 2008 bij 10 schadevrije jaren en 13.000 kilometer per jaar. Whoosz! schotelde ons een premie (incl. assurantiebelasting) voor van €50,87 per maand voor de normale en €55,96 per maand voor de Plusvariant. Hiermee lijkt Whoosz! aan de dure kant. Dezelfde berekening leverde in onze Autoverzekeringvergelijker diverse aanbiedingen op vanaf €30 per maand.

De hogere premie wordt niet gecompenseerd door de beloning. Whoosz! denkt zelf dat een rijstijlscore van 75 (met bijbehorende beloning van €75) realistisch is. Dat is een leuk aardigheidje, maar niet meer dan dat. Zeker niet in het eerste jaar, want dan betaal je nog €10,29 aan eenmalige poliskosten.

Positief

Mooie app die inzage geeft in je ‘missers’ tijdens het rijden. De opgebouwde beloning is steeds inzichtelijk;

De Plusvariant biedt een prima nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling;

Door het gebruik van de app bespaar je mogelijk ook op de benzine.

Na iedere rit krijg je een duidelijk overzicht van je brandstofverbruik, waar je gereden hebt en hoeveel punten u scoort op een schaal van 1 tot 100.

Negatief

Lijkt aan de dure kant;

De eenmalige poliskosten van €10,29;

De app trekt je smartphone leeg tijdens het rijden (tenzij je een oplader in de auto hebt);

Ook is onduidelijk wat je precies fout heb gedaan en en waarvoor je strafpunten krijgt.

De app is erg gevoelig voor beweging. Plaats de telefoon eerst in een stevige houder voor je de app aan- of uitzet, anders heb je meteen al strafpunten.

Het eigen risico van €135 bij de normale variant en het extra eigen risico van €65 bij jonge schadeveroorzakers.

Systeem is makkelijk te manipuleren: je kunt de app niet aanzetten als je hard rijdt.



Conclusie

Voor wie aan de slag wil met zijn/haar eigen rijgedrag én in het bezit is van een smartphone, is de Whoosz! autoverzekering het overwegen waard. Wil je gewoon een scherp geprijsde polis, dan raden we je aan ook een berekening te maken in onze vergelijker.

Wat is de Whoosz! autoverzekering

Hoe werkt het?

De Whoosz! app (beschikbaar voor iPhone en Android toestellen) meet je rijstijlscore via de gebruikte kracht (g-kracht) bij het optrekken, remmen en het nemen van bochten. Na elke autorit krijg je een aantal punten toebedeeld. Hoe minder g-krachten je gebruikt, hoe hoger de score. Voor de ultieme, rustig gereden rit bedraagt de maximumscore 100 punten. De jaarlijkse rijstijlscore is het gemiddelde van alle ritscores. De beloning is in euro’s gelijk aan deze score; bijvoorbeeld 90 punten leveren een beloning op van €90.

Om in aanmerking te komen voor de beloning moet er:

minstens 30 dagen aan ritdata zijn verzameld;

minimaal 2.500 kilometers zijn gereden;

minstens een rijstijlscore van 55 zijn gehaald.

Maak je gebruik van de app, maar zeg je de verzekering voortijdig op, dan ontvang je de beloning die je tot die tijd hebt opgebouwd. Mits is voldaan aan alle beloningsvoorwaarden.

Een onverhoopte schade heeft geen invloed op de beloning. Wel gaat in dat geval mogelijk je premie omhoog als gevolg van het gebruikelijke bonus-malussysteem.

Dekking

Je kunt alleen een cascopolis afsluiten bij Whoosz! (allrisk of beperkt). Met een zakelijk voertuig, een bestelauto en een auto van 10 jaar of ouder kun je niet terecht bij Whoosz!.

Waar kun je terecht?

Whoosz! is zelf geen verzekeraar, maar een zogeheten verbonden bemiddelaar van verzekeraar Zürich. Dit is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. Als verzekerde van Whoosz krijg je vooral te maken met Turien & Co. Assuradeuren. Zij voeren het beheer van de verzekering.

