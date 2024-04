IKEADRÖMMANDE (103.210.05)

'Dit babymatras van 60,5 x 120 cm heeft een vulling van kokosvezels, latex en mini-pocketveren. De tijk mag op 40 °C in de was. We testten dit matras ook in 2018. Om hem goed te kunnen vergelijken met babymatrassen die nu te koop zijn, testten we hem in het najaar van 2022 opnieuw. Hoe doet dit matras het in vergelijking met deze veel nieuwere babymatrassen?'