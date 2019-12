Bank moet schade pinpasfraude van bejaarde vrouw volledig vergoeden

Senioren de dupe

De klachtzaak ging over een hoogbejaarde vrouw die een geldopname deed bij een vrijstaande geldautomaat in een winkel. Zij werd voorgelaten door een onbekende vrouw. Direct na de geldopname was de pas weg. Na de vermissing van de pas zijn er meerdere geldopnames gedaan tot het opnamelimiet voor geldautomaten. De vrouw heeft meer dan €5000 schade geleden als gevolg van het onbevoegd gebruik van haar bankpas.

De bank verweet de vrouw grove nalatigheid en weigerde de gehele schade te vergoeden. Omdat de vrouw het niet eens was met de uitspraak stapte zij naar het Kifid.

Uitspraak

De Geschillencommissie beoordeelde dat er géén sprake was van grove nalatigheid; niet bij het gebruik van de bankpas, het geheimhouden van de pincode en het melden van de diefstal. Er was namelijk sprake van een zeer geraffineerde wijze waarop de dief heeft toegeslagen. Dit in combinatie met de vrijstaande geldautomaat, die als minder veilig wordt beoordeeld. De Consumentenbond is blij met deze uitspraak, omdat het laat zien dat het Kifid de bank niet altijd gelijk geeft als zij hun klanten van grove nalatigheid beschuldigd.

Advies

De Consumentenbond adviseert dan ook je niet te laten afschepen als je bank schade niet wilt vergoeden, omdat je grof nalatig geweest zou zijn.



Bovendien laat de uitspraak zien dat consumenten niet zomaar van grove nalatigheid beschuldigd kunnen worden. Consumenten kunnen zich zeer moeilijk tegen geraffineerde vormen van criminaliteit weren.

Bron: Kifid

Lees ook: