Contactloos betalen met ABN Amro Wallet

Nieuws|Sinds afgelopen maandag kun je als ABN Amro-klant contactloos betalen met je Android smartphone. ABN Amro treedt hiermee in de voetsporen van Rabobank en ING .

Update: 26 november 2019

ABN Amro stopt met de app Wallet. De bank laat weten dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de optie om met de android telefoon te betalen. Klanten krijgen hierover bericht en kunnen na ontvangst hiervan nog 2 maanden betalen met de Wallet app. Lees op de website van ABN Amro het volledig nieuwsbericht.

De Wallet

Met de Wallet app van ABN Amro kun je jouw betaalkaarten koppelen aan je telefoon. Je betaalt door je toestel tegen de betaalautomaat te houden. Het voordeel ten opzichte van de Rabo Wallet is dat de ABN Amro Wallet gebruikt kan worden bij alle telecomproviders.

Alleen Android

De app werkt op dit moment alleen voor smartphones met Android 5.0 of hoger. Het contactloos betalen met je mobiel gebeurt met Near Field Communication (NFC), waarbij chips op kleine afstand kunnen worden uitgelezen. Vandaar dat je een smartphone met een NFC-antenne nodig hebt. Bij de instellingen van je smartphone kun je nagaan of je telefoon een NFC-antenne heeft. Apple geeft ABN Amro nog geen toegang om de NFC-antennes op iPhones te gebruiken.

Kosten

Je kunt de app gratis downloaden. Tot 1 januari 2018 betaal je niets voor het gebruik van je Mobiele Betaalpas. Volgend jaar kan dat wijzigen. Dan informeert ABN Amro jou over de nieuwe tarieven, waarna je kunt besluiten het gebruik voort te zetten of te stoppen.

Internetverbinding

Let op dat je voor het gebruik van de app internetverbinding nodig hebt. Je kunt 10 keer betalen met de Wallet zonder internetverbinding. Daarna kun je in het kader van veiligheid pas weer betalen al je verbinding met internet hebt.

Lees ook: