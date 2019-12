Contactloos betalen met wearables bij ABN Amro

Conclusie: snel en makkelijk betalen

Eenmaal geactiveerd gaat het contactloos betalen via de Garmin smartwatch makkelijk. Je hoeft bijvoorbeeld geen portemonnee of betaalpassen bij je te dragen. Het betalen vanaf de pols gaat vlotter dan met een betaalpas, die je eerst erbij moet zoeken. Je deelt wel je gegevens met de aanbieder van de wearable.

Pluspunten

Je kunt meerdere wearables koppelen aan je ABN Amro betaalrekening.

Contactloos betalen lijkt veilig vanwege de zelfgekozen pincode. Daarbij gaan de bedragen tot €250 per dag.

Vanuit de mobiel bankieren-app kun je de wearable altijd ontkoppelen van je betaalrekening. Vanuit de Garmin Pay-app op je telefoon kun je passen ook blokkeren.

Minpunt

Voor contactloos betalen deel je gegevens met het bedrijf achter je wearable. Bij deze review is dat Garmin. In de privacyverklaring van Garmin staat: 'Daarnaast verkopen of delen wij activiteitgegevens aan of met overige derden voor onderzoeks- of andere doeleinden.' Het is onduidelijk of onder activiteitgegevens ook betaalgegevens wordt verstaan. Wij hebben Garmin om verduidelijking gevraagd. Mogelijk wordt onze feedback verwerkt in een update van de privacyverklaring. Wij wachten de reactie van Garmin af.

Reactie van Garmin van 22 februari 2019

Garmin heeft een derde partij, FitPay ingeschakeld om Garmin Pay te beheren. Tijdens de installatie, worden consumenten geïnformeerd over FitPay’s functie en datagebruik en doorgestuurd naar FitPay’s voorwaarden en condities betreffende hun privacybeleid. Garmin slaat geen betalingsdetails op wanneer iemand Garmin Pay gebruikt. Daarom zijn de betalingsgegevens niet inbegrepen in de 'activiteit gegevens'. Informatie over privacy en beveiliging wordt ook vermeld op onze Garmin Pay-website.

Onze test

We probeerden contactloos betalen met de smartwatch Garmin Vivoactive 3 uit. Garmin Pay is momenteel mogelijk met een koppeling aan een particuliere betaalrekening van ABN Amro of Rabobank of een Mastercard creditcard van ICS. In deze review maken wij een koppeling met een betaalrekening van ABN Amro. Bekijk het overzicht van ABN Amro met welke wearables je nog meer contactloos kunt betalen.

Tegenvallende levering van de K-Ring

Ook hadden we de K-Ring besteld. Helaas hebben wij deze wearable niet uitgeprobeerd. De levering van de K-Ring duurt lang en is verwarrend omdat je - voordat je het product in huis hebt - je betaalrekening al moet koppelen aan de bestelling.

Stappenplan: Hoe werkt het?

Koppel je wearable bij ABN Amro om het contactloos betalen te activeren. Voer dan de gegevens van je wearable (bijvoorbeeld Garmin smartwatch) in. Zodra je wearable is geactiveerd, betaal je €0,50 per maand voor het contactloos betalen met wearables. Activeer Garmin Pay. Garmin noemt dat ‘een portemonnee aanmaken’. Activeren doe je door de gegevens van je pinpas in te voeren. Je bankrekeningnummer wordt aangevuld met 4 cijfers aan het begin en 3 aan het eind. Dit nieuwe getal (‘persoonlijke kaartnummer’ noemt ABN Amro dit) voer je in bij Garmin Pay. Maak een pincode aan, die je dagelijks voor het betalen 1 keer moet invoeren. Bij elke volgende betaling op die dag hoeft het niet meer. Ook als je het horloge af hebt gedaan dien je de pincode opnieuw in te voeren. Bij een bedrag boven €25 identificeer je je ook met de pincode. Selecteer op de Garmin smartwatch het Garmin Pay-icoontje in het bedieningsmenu. Op een scherm met draairing kies je via het touchscreen vervolgens de zelfgekozen pincode en daarna hou je het horloge dichtbij het pinapparaat voor de betaling. Vanaf een centimeter of 5 werkt het contactloos betalen al.

