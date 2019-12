Criminelen spelen in op nieuwe naam SNS Bank

Onder het mom van 'Wijzigingen in Mijn SNS' maken de verzenders bankklanten wijs dat 'de SNS Bank vanaf vandaag een nieuwe digipas introduceert'. Terwijl de naam ‘SNS Bank’ sinds 1 januari van dit jaar dus helemaal niet meer wordt gevoerd.

Veranderde situaties

Zonder de nieuwe digipas zouden klanten geen gebruik kunnen maken van de nieuwe dienstverlening van de bank. Fraudeurs maken vaker misbruik van nieuwe of veranderde situaties, zoals een nieuwe naam of bijvoorbeeld (de veiligheid van) contactloos betalen.

Merknamen

De mails waren in eerste instantie ondertekend door Ton Timmerman, directievoorzitter SNS Retail Bank. Dit werd in tweede instantie veranderd in directeur SNS Klantenservice. Timmerman is in werkelijkheid directeur Klantenservice SNS. SNS is net als ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank een merknaam van de Volksbank.

Phishing is het hengelen naar je bankgegevens via e-mails of telefoontjes. Dit speelt nog steeds een rol bij veel fraudegevallen. Een bank vraagt op die manier echter nooit om persoonlijke gegevens!

Fraudehelpdesk

Heb je ook een dergelijke mail binnengekregen? Klik vooral niet op de links en open geen bijlagen, maar meld het aan de Fraudehelpdesk via: valse-email@fraudehelpdesk.nl. Op de site van de Fraudehelpdesk vind je een actueel overzicht van phishingmails die in omloop zijn.

Lees ook: