Conclusie: biedt voordelen in bepaalde situaties

De ICS Go Card lijkt op een prepaid creditcard, maar is het niet. De overeenkomst met prepaid is dat je er vooraf geld op moet storten. Maar in tegenstelling tot een prepaid creditcard wordt deze kaart wél geaccepteerd voor bijvoorbeeld huurauto's en hotels. Ook heb je een aankoopverzekering (180 dagen) en aflevergarantie. Omdat je er zelf geld op zet, is er geen inkomenseis en geen BKR-toetsing. En kun je niet meer geld uitgeven dan je hebt.

De kaart heeft dus zeker voordelen ten opzichte van prepaid creditcards. Maar als je wel in een aanmerking komt voor een gewone creditcard, dan is die mogelijk voordeliger. Bijvoorbeeld via je eigen bank. Ook is de creditcard maar 3 jaar geldig. Na die periode kun je hem niet verlengen. Dat kan onhandig zijn als je bepaalde abonnementen, zoals Netflix, met die kaart betaalt. Voor online aankopen zijn er ook gratis alternatieven met ongeveer dezelfde voordelen, zoals PayPal.

Ga je op reis en wil je een auto huren of een hotel boeken? En kom je niet in aanmerking voor een gewone creditcard? Dan is de Go Card een prima optie.

Kosten

Er zijn een aantal kosten verbonden aan de Go Card:

Vaste kosten Eenmalig €65 voor 3 jaar Geld storten op kaart €1 per keer Geld terugstorten op betaalrekening €1 per keer Contant geld opnemen 4% van het opgenomen bedrag Koersopslag bij betalen in vreemde valuta 2% Vervangen kaart €7,50 Alerts via mail (betaling ontvangen) gratis Alerts via sms (betaling ontvange, hoog bedrag, online besteding) €0,50 per maand

De vaste kosten per jaar (€21,67) zijn in vergelijking met andere creditcards gemiddeld. Zo kost de goedkoopste losse creditcard van ICS (Mastercard Classic) €26 per jaar. Maar ben je bijvoorbeeld klant bij SNS, dan betaal je €15,75 per jaar. ANWB-leden kunnen voor €16 per jaar een creditcard aanvragen. Beide kaarten zijn ook van ICS.

Voor opwaarderen van je Go Card betaal je elke keer €1. Dat kan via de app of de website met een iDEAL-betaling. Het geld staat er dan direct op. Je kunt het ook overboeken, dan duurt het 2 à 3 werkdagen. Je kunt maximaal €10.000 op een kaart zetten.

De overige kosten voor het gebruik van de kaart zijn vergelijkbaar met andere creditcards.

Negatief saldo

In sommige gevallen is het mogelijk een negatief saldo te hebben op je de Go Card:

Als een hotel of autoverhuurder achteraf kosten in rekening brengt.

Als ICS kosten voor het gebruik van de kaart in rekening brengt. Bijvoorbeeld voor geldopnames of overboekingen.

Je Go Card wordt direct geblokkeerd als je een negatief saldo hebt. Als je dit negatieve saldo binnen 90 dagen terugbetaalt, kun je je kaart weer gebruiken. Na 30 dagen ga je wel rente betalen over het negatieve saldo.

Voordelen

Ten opzichte van gewone creditcards:

Geen inkomenseisen en geen BKR-toetsing.

Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt.

Ten opzichte van online betalen met bijvoorbeeld iDEAL:

Aflevergarantie

Aankoopverzekering (180 dagen)

Ten opzichte van prepaid creditcards:

Geaccepteerd voor betalingen van bijvoorbeeld hotels en autohuur.

Geen kosten voor het niet gebruiken van de kaart.

Nadelen