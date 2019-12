Handelsbanken Particulier Pakket

Eerste indruk|Handelsbanken is een Zweedse bank die zich sinds enkele jaren op de Nederlandse markt begeeft. Een van de producten die de bank aanbiedt is een betaalrekening voor particulieren. Is dit een serieuze concurrent voor bestaande Nederlandse betaalrekeningen?

Kosten €36 (zonder creditcard) of €60 per jaar (met creditcard)

Update september 2019

Het is inmiddels wel mogelijk op met iDeal te betalen en het aantal kantoren is uitgebreid naar 29 in Nederland.

Verschillen

Het betaalpakket van Handelsbanken is qua mogelijkheden bijna gelijk aan een Nederlandse betaalrekening: je kunt internet- en mobiel bankieren, (contactloos) betalen en een creditcard nemen.

De kosten van het betaalpakket (Particulier Pakket) zijn volgens onze berekeningen aan de hoge kant.

Wie de hoge bonusuitkeringen van zijn (Nederlandse) bank zat is, ziet misschien wel iets in Handelsbanken. De bank keert namelijk geen bonussen uit. De bank legt de nadruk op persoonlijk contact binnen het lokale kantoor. Spreekt dat je aan, dan moet je wel het geluk hebben dat 1 van de 29 kantoren bij jou in de buurt is.

De Consumentenbond is voorstander van meer concurrentie tussen banken en is daarom blij met nieuwe aanbieders van betaalrekeningen. Of het betaalpakket van Handelsbanken een goed alternatief is, hangt uiteindelijk af van je persoonlijke voorkeuren.

Reactie Handelsbanken:

'Onze klanten komen niet bij ons voor een betaalrekening, maar voor onze persoonlijke en lokale manier van werken, waarbij financieringen, hypotheken en vermogensbeheer op dit moment onze kernproducten zijn. Handelsbanken in Nederland biedt haar particuliere klanten, die ook een hypotheek- of financieringsrelatie met ons hebben, wel een betaalpakket. We willen echter niet het beeld creëren dat wij een algemene bank zijn waar je als consument zomaar een betaalrekening kunt openen. Dat is namelijk niet het geval.'

Voordelen

Geen bonussen en verkoopdoelstellingen.

Lokaal gericht.

Tegoeden vallen onder het Zweedse Depositogarantiestelsel.

Nadelen

De kosten zijn relatief hoog in vergelijking met andere betaalrekeningen.

Weinig kantoren.

Wat is Handelsbanken?

Handelsbanken is een Zweedse bank die Nederland sinds 2013 als thuismarkt heeft. De bank richt zich 'primair op het hogere marktsegment' en onderscheidt zich naar eigen zeggen door 'maatwerk, hoge servicekwaliteit en een persoonlijke aanpak.'

Handelsbanken werkt zonder bonussen en verkoopdoelstellingen. Dit betekent overigens niet dat Handelsbanken op alle beleidsvlakken goed scoort. Op de website van de Zweedse variant van de Eerlijke Bankwijzer is te zien dat de bank een onvoldoende scoort op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering (klimatförändringar), bosbouw (skog), landbouw (jordbruk) en mijnbouw (gruvor).

Handelsbanken valt onder het Zweedse Depositogarantiestelsel. Dit betekent dat je tegoeden bij de Handelsbanken tot €100.000 per rekeninghouder gedekt zijn, net als bij het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Wat is het Particulier Pakket?

Het Particulier Pakket is het betaalpakket van de Zweedse bank Handelsbanken.

Het pakket bestaat uit:

een betaalrekening;

een spaarrekening;

internetbankieren en mobiel bankieren-app;

2 betaalpassen;

een maandelijks rekeningoverzicht op papier en digitaal;

een fiscaal jaaroverzicht;

optioneel: een creditcard (Gold Card).

Om een Particulier Pakket te openen moet je contact opnemen met van de 1 van de 29 kantoren die Handelsbanken op dit moment in Nederland heeft.

Hoewel Handelsbanken zich richt op de meer vermogende klant, staan in de voorwaarden van de betaalrekening geen specifieke eisen voor inkomen of vermogen.

Deposito's, hypotheken en beleggen

Naast het Particulier Pakket biedt de bank voor particulieren ook spaardeposito's, hypotheken en de mogelijkheid om te beleggen aan. De spaarproducten en hypotheken van Handelsbanken zijn op dit moment (nog) niet opgenomen in onze vergelijkers.

De kosten

Het Particulier Pakket kost €3 per maand zonder creditcard, of €5 per maand met creditcard (een Gold Card van ICS). De Consumentenbond berekent de daadwerkelijke kosten van een betaalrekening op basis van 6 profielen. Uit onze berekeningen blijkt dat het betaalpakket van Handelsbanken tot de duurdere mogelijkheden behoort.

Betalen en geld opnemen buiten eurolanden is met de betaalpas van Handelsbanken vrij duur door de koersopslag van 1,5%. Bij de meeste andere banken is deze koersopslag 1 of 1,2%. Daarnaast betaal je ook nog een vast bedrag van €0,15 (betaling) of €2,25 (geldopname).

Sparen

Op de spaarrekening van Handelsbanken ontvang je op dit moment 0,25% rente. Dat is iets meer dan op een spaarrekening zonder voorwaarden bij de grote banken (ABN Amro, ING, Rabobank en SNS), maar minder dan bij de iets kleinere banken.

Lees ook: