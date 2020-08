ING verhoogt een aantal tarieven en sluit kantoren

Nieuws|ING voert per 1 oktober 2020 een aantal wijzigingen door. Zo moeten klanten die in het buitenland wonen een toeslag betalen. Ook sluit de bank een groot aantal kantoren.

Kosten tweede rekeninghouder

Vanaf 1 oktober moeten álle klanten met een gezamenlijke rekening een toeslag betalen voor de tweede rekeninghouder. De toeslag is €1,10 per maand. Dat is inclusief een betaalpas voor de tweede rekeninghouder. Een groot deel van de klanten betaalt deze toeslag al. Het geldt dus alleen voor klanten die dit nog niet doen.

Veel klanten met een OranjePakket betalen de toeslag al. Bij het OranjePakket was een tweede betaalpas al langer verplicht. Vorig jaar is die verplichte tweede betaalpas omgezet in verplichte kosten voor een tweede rekeninghouder. Die verplichte betaalpas kostte ook €1,10 per maand. De kosten zijn dus gelijk aan de nieuwe kosten voor een tweede rekeninghouder.

Een ander deel van de klanten met een OranjePakket en een gezamenlijke rekening betaalde deze toeslag nog niet. Deze klanten gaan dus €1,10 per maand extra betalen, ongeacht of ze een tweede betaalpas willen of niet.

Voor klanten met een Basis- of BetaalPakket heeft dit wel gevolgen. Deze klanten hadden namelijk nog de optie om een gezamenlijke rekening met één betaalpas te hebben. Vanaf 1 oktober betalen deze klanten dus €1,10 per maand extra, of ze de tweede betaalpas wel of niet willen.

Nieuwe klanten kunnen het BasisPakket en het BetaalPakket zijn niet meer afsluiten.

Voor klanten met een RoyaalPakket zijn de kosten voor een tweede rekeninghouder inbegrepen.

Buitenlandtoeslag

Klanten die in het buitenland wonen betalen per 1 oktober 2020 een toeslag van €1 per maand. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen inwoners van een EU-land en landen daar buiten. Voor consumenten die buiten Europa wonen, is de ING al de enige bank waar ze terecht kunnen.

Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) mag een bank extra kosten in rekening brengen voor klanten die in het buitenland wonen. Ook binnen de Europese Unie.

Studenten betalen opnamekosten

Ook studenten die vaak contant geld opnemen gaan meer betalen. Klanten met een studentenrekening kunnen 12 keer per jaar gratis geld opnemen. Daarna kost een geldopname in alle EER-landen €0,80.

Sluiting kantoren

Op dit moment heeft ING 170 kantoren. Per 1 juli 2021 zijn dat er 128. Het aantal ING-servicepunten blijft nagenoeg gelijk. ING geeft aan dat een kantoor pas sluit als er een ander kantoor of (bestaand of nieuw) servicepunt in de buurt is. Volgens de bank blijven klanten toegang houden op 'redelijke reisafstand'.

ING kondigde eerder al aan in 2020 zo’n 150 van de 370 servicepunten te sluiten. Die vind je in winkels als Bruna en Primera. Volgens de bank is er minder behoeften aan zulke punten, omdat mensen hun zaken steeds vaker digitaal regelen. Tegelijkertijd zijn er veel klanten die niet digitaal bankieren: 30% van de ING-klanten is 66 jaar en ouder.

De Consumentenbond is niet tegen digitalisering en vindt het een goede zaak dat ouderen geholpen worden. Maar net als ouderenorganisatie ANBO betwijfelen wij of de geboden hulp voor iedereen voldoende zal zijn.

De bereikbaarheid van kantoren en geldautomaten wordt door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Consumentenbond deel van uitmaakt, gemonitord. De Consumentenbond houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

