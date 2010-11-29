Kaartautomaten NS al jaar skimvrij

De NS ontwikkelde het wapen tegen het illegaal kopiëren van pinpassen in eigen beheer om een eind te maken aan de praktijken van fraudeurs. Eind vorig jaar werden alle automaten uitgerust met de opzetstukken. Sindsdien zijn er geen pinpassen meer geskimd.

Volgens de NS is er belangstelling uit binnen- en buitenland voor de oplossing. Het stadsvervoerbedrijf van Amsterdam, het GVB, heeft sinds kort gelijksoortige opzetstukken op de kaartjesautomaten geplaatst, zo meldt Metro.

