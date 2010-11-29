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Kaartautomaten NS al jaar skimvrij

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De 1300 kaartautomaten op de Nederlandse treinstations zijn al een jaar skimvrij door de opzetstukken die op de kaartlezers voor pinpassen zijn geplaatst. Dat meldt de NS in dagblad Metro.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:29 november 2010

De NS ontwikkelde het wapen tegen het illegaal kopiëren van pinpassen in eigen beheer om een eind te maken aan de praktijken van fraudeurs. Eind vorig jaar werden alle automaten uitgerust met de opzetstukken. Sindsdien zijn er geen pinpassen meer geskimd.

Volgens de NS is er belangstelling uit binnen- en buitenland voor de oplossing. Het stadsvervoerbedrijf van Amsterdam, het GVB, heeft sinds kort gelijksoortige opzetstukken op de kaartjesautomaten geplaatst, zo meldt Metro.

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