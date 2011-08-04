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Laser cards past voorwaarden aan

Nieuws
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Deze zomer heeft Lasercards zijn voorwaarden aangepast. Wij raden deze kaarten nu niet langer meer af.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:4 augustus 2011

Als klant was je volledig aansprakelijk voor de geleden schade, totdat je melding maakt van het misdrijf. LaSer Cards is hierin een uitzondering ten opzichte van andere creditcardmaatschappijen. Deze aansprakelijkheid geldt nu alleen indien er sprake is van frauduleus handelen,  opzet, schuld of nalatigheid. Wanneer de fraude gepleegd is met de pincode, moet de klant zorgvuldig zijn omgegaan met zijn gegevens.

Deze voorwaarden zijn vrijwel gelijk aan die van de andere maatschappijen. Het testoordeel van de cards is aangepast in onze vergelijker.

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