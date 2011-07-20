Steeds meer problemen met webshops

Dit concludeert overheidsmeldpunt Consuwijzer in hun halfjaarreportage. Zij kregen de eerste helft van dit jaar al vele duizenden klachten binnen. De inhoud van deze klachten varieert van het te laat afleveren door webshops, tot het weigeren geld terug te geven wanneer de klant het product retourneert. De toezichthouder gaat nu webwinkels beter in de gaten houden.

Bron: Consuwijzer