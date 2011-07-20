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Steeds meer problemen met webshops

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Consumenten hebben steeds meer klachten over online winkels. Het aantal klachten is inmiddels even groot als over traditionele winkels,
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:20 juli 2011

Dit concludeert  overheidsmeldpunt Consuwijzer in hun halfjaarreportage. Zij kregen de eerste helft van dit jaar al vele duizenden klachten binnen. De inhoud van deze klachten varieert van het te laat afleveren door webshops, tot het weigeren geld terug te geven wanneer de klant het product retourneert. De toezichthouder gaat nu webwinkels beter in de gaten houden.

Bron: Consuwijzer

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