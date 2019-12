Sterke toename elektronisch betalen

Nieuws|We betalen in Nederland steeds vaker elektronisch. In 2016 steeg het totale aantal pinbetalingen met 10,6% en betalingen via iDeal met 27,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook betalen we steeds vaker contactloos.

Vorig jaar is in Nederland 3,57 miljard keer gepind, voor een totaalbedrag van €97,3 miljard. Hiermee is het aantal pinbetalingen met 10,6% gestegen. Het aantal pinbetalingen voor bedragen tot €10 nam zelfs met 17,2% toe. We pinden ruim 4 op de 10 keer voor bedragen onder de €10. Die snelle toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos betalen.

Contactloos betalen

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. In december 2016 verliep 23,5% van alle pinbetalingen contactloos. Bij tweederde van de betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen.

Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt. Om via je smartphone contactloos te betalen, heb je een app nodig, bijvoorbeeld ABN Amro Wallet of Rabo Wallet.

Niet zonder gevaren

De Consumentenbond toonde vorig jaar met een video en blog aan hoe eenvoudig het is geld te stelen van pinpassen die zijn ingesteld voor contactloos betalen. Uit onze test kwam naar voren dat een crimineel met een draagbaar pinapparaatje een willekeurig bedrag van een rekening kan halen door vlak langs iemand te lopen die zijn pinpas los op zak heeft. Zorg dat je geen slachtoffer wordt van contactloze diefstal. Bekijk onze tips voor veilig contactloos betalen.

iDeal

In heel 2016 betaalden we 282,6 miljoen keer via iDeal voor een bedrag van in totaal €23,7 miljard. Betalen met iDeal vanaf een smartphone of tablet brak vorig jaar door. Het maandelijkse aantal mobiele iDeal-betalingen steeg in december 2016 tot bijna 11 miljoen. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van december 2015. Het aandeel mobiele iDeal-betalingen steeg in de laatste maand van 2016 naar 38,2% van het totale aantal iDeal-betalingen.

De introductie van diverse mobiele apps waarmee consumenten makkelijk en snel onderling via iDeal kunnen betalen, heeft bijgedragen aan de populariteit van iDeal. Voorbeelden van zulke apps zijn: Tikkie en Florin.

Bron: Betaalvereniging Nederland.

