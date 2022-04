Draaibare binnencamera van de Action

Conclusie: veelzijdig maar verre van verfijnd

Draaibare beveiligingscamera’s: buitenlandse webshops bieden modellen voor binnen aan voor zo’n €20, exclusief de kosten voor verzending. Action verkoopt in zijn winkel zo'n camera die €25 kost.

Hij verrast op diverse punten, zoals de geruisloze werking, redelijke vormgeving en bruikbare functies waaronder de privacy modus. Hij laat ook wel wat steken vallen, zoals de matige beeldkwaliteit en de te fanatieke bewegingsdetectie.

Oogt goed en is draaibaar

Wij keken al eerder naar een beveiligingscamera van de Action. Dat was een model met een vaste voet. De nieuwe camera die wij bekeken is dankzij inwendige motortjes draaibaar. Om de verticale as kan hij bijna helemaal rond en om de horizontale as draait hij 180 graden. Daarmee kun je een hele kamer overzien.

Het beeld is omkeerbaar. Je kunt hem dus ook ondersteboven aan het plafond schroeven.

Het draaien werkt eenvoudig. Met veegbewegingen in de app stuur je hem de gewenste kant op. Maar met softwareknoppen kan het ook. De motortjes in de camera maken nauwelijks lawaai.

Veel mensen gebruiken een beveiligingscamera graag bij afwezigheid. Maar zodra je thuis bent is het idee van een lens die je steeds aanstaart ongemakkelijk. De software bij deze biedt een speciale knop ‘private mode’ die de camera direct naar beneden laat draaien. Slim bedacht.

De camera is van een mat witte kunststof en ziet er strak uit. Hij oogt niet goedkoop. Op wat ruwe randjes en wat glanzend kunststof rond de lens na.

Duurzaamheid

Belangrijk bij apparaten met een internetverbinding is hoe lang de fabrikant de software blijft bijwerken. LSC heeft geen updatebeleid of openbare plannen over de ondersteuningsduur van zijn apparaten. Dat is een minpunt.

De LSC Smart Connect-app is in de afgelopen 2 jaar wel regelmatig bijgewerkt. Met de app kun je vele LSC smart home-producten bedienen, zoals slimme ledlampen en schakelaars. LSC Smart Connect heeft niet alles zelf ontwikkeld. De producten van LSC zijn gebaseerd op de software en clouddiensten van de bekende Chinese smarthome-ontwikkelaar Tuya.

De camera kan beeld en geluid opslaan op een ingestoken SD-kaartje of op de ‘Tuyacloud’. Positief is dat de camera dus ook zonder deze cloud kan werken.

Het mechaniek met motortjes is behoorlijk stil. Wel hoor je de bedrading in de camera kraken bij het draaien. Hopelijk slijt de draad niet. Op de horizontale as zit vrij veel speling. Dit werkt wat schokkerig.

De camera verbruikt zo’n 1,7 Watt continu. Met de huidige elektriciteitsprijzen is dat ongeveer €10 per jaar. Bij opnemen en draaien verbruikt hij 4 Watt. Dit doe je in de regel maar heel kort.

Beeld en geluidskwaliteit

Volgens de specificaties is dit een full-hd-camera. Opgeslagen beelden bevestigen dit, maar het oogt lang niet zo scherp of contrastrijk als we van andere camera's in onze test gezien hebben. De compressie van het beeld maakt het beeld ook onnatuurlijk, en hier en daar vaag. De kijkhoek is een royale 100 graden. Ook zonder de camera te draaien kun je veel in beeld brengen.

Opslag van beelden

De camera heeft een slot voor een micro SD-kaart. Deze wordt niet meegeleverd. We probeerden een met 32 GB geheugen, het maximum is 128 GB. Een simpel kaartje heb je al voor minder dan €10.

De camera slaat de bestanden op in een niet zomaar bruikbaar formaat. In de app kun je ze afspelen, maar op een computer niet makkelijk. Enige hulp of conversieprogramma’s ontbreken. Het lukte wel om met een ander programma de videobestanden afspeelbaar te maken.

Als de camera beweging detecteert kun je een seintje krijgen en een kort videofragment wordt opgeslagen. Je kunt de fragmenten terugvinden op datum, en op een tijdlijn in de app.

Naast opslag op het SD-kaartje kan de camera zijn beelden op internet bewaren. Het vraagt wel een abonnement nemen op cloudopslag. Dat kost vanaf €4 per maand.

De camera kan het object in beeld ook volgen.

Triggers

Waargenomen beweging voor de camera kan een trigger zijn om bijvoorbeeld een slimme lamp aan te zetten, zoals de slimme lamp van Action zelf. Andersom kan een trigger van buiten een reden zijn om de cameraopname te starten.

De camera kent een nachtzichtfunctie, waarbij hij met 6 infrarood-leds de omgeving ziet. Dit levert een redelijk zwart/wit beeld op. Je kunt dit handmatig instellen of kiezen voor een automatische selectie van deze nachtmodus.

Aandachtspunten

Tijdens installeren en gebruik vallen enkele dingen op:

De snelstarthandleiding is met moeite leesbaar want in een heel klein lettertype afgedrukt. De gebruikersvoorwaarden zijn in een nog kleiner lettertype. De QR-code leidt niet zoals verwacht naar de te installeren App in de appstore. Die zochten we dus zelf maar op.

leidt niet zoals verwacht naar de te installeren App in de appstore. Die zochten we dus zelf maar op. De camera werkt alleen met wifi. Er is geen aansluiting voor een ethernetkabel. Opgenomen beelden op het SD-kaartje zijn niet versleuteld. Een crimineel heeft hierdoor meerdere sabotagemogelijkheden. Een inbreker kan het wifi-signaal makkelijk uit de ether drukken met een (illegale) wifi-jammer. En een dief kan het SD-kaartje meenemen en daarmee zijn eigen opname weghalen.

De kwaliteit van de wifi-ontvangst is niet perfect, zo nu en dan is de verbinding niet stabiel.

De bewegingsdetectie werkt goed. Maar hij werkt ook als je de camera zelf beweegt over een van de assen. En dat is natuurlijk onnodig en vervelend.

De privacy modus laat de camera direct naar beneden kijken. Er is geen beeld, dus hij lijkt uit in de app. Maar toch krijg je soms een bewegingsnotificatie, bijvoorbeeld als je het licht aan en uit doet.

Ook keert de camera, door wat speling op de as niet helemaal terug naar de beginstand.

We hebben de beweeglijke camera product alleen geprobeerd in combinatie met de iPhone-app. Er is ook een app voor Android. Veel gebruikers in de Google Playstore melden klachten over de Android app.

Installatie werkt vlot en duidelijk. Een kleine metalen pin, of een paperclip moet je zelf zoeken. Deze is nodig om een vereiste reset te doen, voor het koppelen van de app met de camera.

De voedingskabel is erg kort. Het is een gewone USB-C kabel, dus deze vervangen of verlengen is wel eenvoudig.

Er is een microfoon en een kleine speaker ingebouwd. Hiermee kun je de camera als een kleine intercom gebruiken. Een echt gesprek voeren is lastig door vertraging en het blikkerige geluid.

Hij heeft openingen om hem aan een muur of plafond te bevestigen. Er is een schroefdraad voor plaatsing op een statief. Deze is van metaal.

Voor gevorderde smarthome-hobbyisten die Home Assistant gebruiken biedt Tuya allerlei mogelijkheden. Maar helaas nog geen slimmigheden zonder cloudverbinding.

Privacy en veiligheid

Voor elk apparaat met een cloudverbinding is privacy een punt van zorg. Alle gegevens worden namelijk uitgewisseld met een computer van de fabrikant. LSC kiest daarbij voor Tuya, een grote smarthome-dienstverlener in China.

Waar in een eerdere versie van de privacyverklaring van LSC - nogal raadselachtig - stond dat de gebruiker zich aan de Chinese wet moet houden, staat dit er in de huidige versie niet meer in.

Action geeft inmiddels aan dat gebruikersgegevens worden opgeslagen op in de EU. Dit wil overigens niet zeggen dat deze gegevens buiten de EU niet zijn in te zien.

Voor zover we hebben kunnen zien, is de veiligheid van de gegevens op behoorlijk niveau. Bij het aanmaken van een account blijk je wel een te kort een eenvoudig wachtwoord te kunnen kiezen. Bij de apps in beide appstores is geen privacyverklaring vindbaar. In de app zelf wel.