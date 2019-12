Test deurbellen met camera 2019

Iemand belt bij jou thuis aan, je opent de app, je ziet livebeeld en kunt praten met je bezoeker. Dat gaat soepel als gebruiksgemak, beeld- en geluidskwaliteit ok zijn. Maar dat is niet bij alle deurbellen het geval. Soms werken de meldingen niet goed werken of een normaal gesprek is onmogelijk door blikkerig geluid en omdat je elkaar niet continu kunt horen.