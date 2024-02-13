Archief Boxsprings

28 april 2026
Boxspring: voor- en nadelen
Waarom zou je een boxspring kopen, en geen normaal bed?
Waarom zou je een boxspring kopen, en geen normaal bed?
Wat zegt de prijs van een matras nou eigenlijk? Wij testen matrassen van €100 tot €2000. Is een duurder matras altijd beter?
Wij testen doorlopend matrassen en boxsprings van verschillende merken. We meten en beoordelen onder andere lichaamsondersteuning, comfort en levensduur.
Matrassenfabrikant Emma Sleep gaat klanten beter helpen en ze compenseren voor lange levertijden. Dat belooft het bedrijf aan de Consumentenbond, die Emma Sleep had aangesproken na een grote hoeveelheid klachten.