Ikea Lommedalen (Valevåg middelhard + Tuddal)

We testten deze Ikea boxspring met het Espevär onderstel, dat voorzien is van de Engavågen binnenveringskern, het Valevåg middelhard matras en de Tuddal topper. Deze combinatie van onderstel, matras en topper is verkrijgbaar onder verschillende namen. De verschillen zitten hem dan bijvoorbeeld in de bekleding en het hoofbord. Hierdoor zal de boxspring die je bij Ikea koopt er anders uit zien dan op onze foto. Maar de ligeigenschappen zouden hetzelfde moeten zijn. De Engavågen binnenveringskern is een laag van 9 cm bonellveren. Het Valevåg matras is gemaakt van een laag pocketveren van 19 cm met bovenop een laag PU schuim van 3 cm en de Tuddal topper is 4 cm PU schuim.