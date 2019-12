Betalingsherinnering incassokosten

Nieuws|Per 1 juli is de hoogte van incassokosten wettelijk vastgelegd. Door inspanningen van de Consumentenbond is ook een verplichte betalingsherinnering van 14 dagen opgenomen.

Voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht, zijn schuldeisers verplicht een herinnering te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Voorheen konden incassokosten in principe direct in rekening worden gebracht. Ook André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), vindt dit een verbetering. Ook omdat in de herinnering naast de hoogte van de incassokosten (inclusief btw) moet staan wat de gevolgen zijn van niet betalen.

Let op de betalingstermijn om incassokosten te voorkomen. Of teken bezwaar aan wanneer je het niet eens bent met de kosten.

Weetjes en regels

Wij hebben de incassoregels en weetjes op een rijtje gezet bij Je recht. Lees in de Geldgids van juli/augustus meer over incassobureaus!

Kwaliteit incassobranche

De nieuwe wetgeving richt zich niet op de kwaliteit van incassoprocedures. Op verzoek van de Tweede Kamer rondt het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) deze zomer een onderzoek af naar de aard en omvang van de incassobranche. Hierbij wordt gekeken of certificering van de incassomarkt wenselijk is.