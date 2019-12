Eerste indruk|Sjaak is een app die het mogelijk maakt om met een (vrienden)groep betaalde rekeningen te verdelen en verrekenen. Het verschil met andere apps is dat de betalingen via je eigen bank-app gaan. Voordeel daarvan is dat je geen account hoeft aan te maken en er geen saldo hoeft op te zetten. Nadeel is dat de betalingen door Sjaak niet in je app klaargezet worden. Wat kan Sjaak dan wel voor je betekenen?

Update 7 september

Op 6 september heeft Sjaak een sms naar zijn gebruikers gestuurd waarin staat vermeld dat je de app vanaf 1 november 2017 niet meer kunt gebruiken. Tip: Zorg ervoor dat alle openstaande saldo's zijn verrekend.

Conclusie

Sjaak is een applicatie (gemaakt door 1817 BV), die je helpt bij het transparant en eerlijk splitsen van rekeningen. Dit kan een hulpmiddel zijn als je regelmatig met een groep gezamenlijke dingen onderneemt, waarbij iemand geld voorschiet. Heb je als groep deze tussenpersoon niet nodig of heb je eenmalig een rekening te verdelen? Dan is het gebruik van je bank-app of internetbankieren gemakkelijker.

Sjaak dient als een soort digitaal kasboek waarmee je een overzicht hebt van de verschuldigde bedragen binnen de groep. Je hoeft dus niet zelf bij te houden wie al betaald heeft en wie nog moet betalen. De app stuurt ook automatisch een reminder na 3 dagen als het verschuldigde bedrag nog niet is betaald. De gedachte achter de app is dat het fijner is als ‘Sjaak’ achter het geld aan zit, in plaats van jijzelf.

Andere apps voor rekening delen

Er zijn meer apps die je helpen met overmaken van geld naar vrienden en/of delen van een rekening. Banken als ABN Amro, ING en Triodos bieden deze mogelijkheid aan in hun bankieren-apps. Knab biedt Knab Social aan.

Ook zijn er andere apps, zoals Paypal.me, Bunq en Twyp, die een dergelijke dienst bieden. Al deze initiatieven hebben gemeen dat het pas werkt als degene aan wie je het geld wilt overmaken ook een account heeft.

Veiligheid en privacy

Sjaak garandeert dezelfde veiligheid als bij andere betalingen via internet- en mobiel bankieren. De echte betaling verloopt namelijk niet via Sjaak, maar via je eigen bank app.

Het toezien op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen wordt uitgevoerd door SNS Bank N.V. Sjaak is verder niet gekoppeld aan een bank. Je gegevens worden volgens de gebruiksvoorwaarden van Sjaak niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Voordelen

De app is gratis.

Er worden geen kosten gerekend voor het ontvangen, overmaken of terugstorten van betalingen.

Je hoeft geen apart account aan te maken of rekening te openen.

Er is geen (negatief) saldo op een account omdat je betaalt vanuit je bank-app.

Er zit een chatfunctie in de app waarvoor je geen koppeling met een andere chat-app nodig hebt.

Je kunt als betaalbewijs een foto van de bon maken en toevoegen.

Per bon selecteer je de mensen die nog moeten betalen, binnen een aangemaakte groep.

Nadelen

De app is niet beschikbaar voor Windows-smartphones.

Om volledig mee te doen moet zowel jij als je collega/familielid/vriend de Sjaak-app hebben. Vrienden zonder de app kun je wel meenemen in de verdeling van een bon. Alleen kun je er niet over communiceren via de app.

Sjaak zet de betaling niet voor je klaar in je bank-app of internetbankierenomgeving.

Om te kunnen chatten en splitsen moet je toestemming geven om te synchroniseren met je contactenlijst van je mobiele telefoon.

