Vergelijkingssites tonen niet altijd de laagste prijs

Aanbod niet compleet

Vergelijkingssites verzamelen verkoopprijzen van talloze winkels. Zo zou je in één oogopslag moeten zien waar een product het voordeligst is. In de praktijk blijkt er vaak geen touw aan vast te knopen. Ferry Ploeg, prijsonderzoeker bij de Consumentenbond: ‘Er zijn enorm veel webwinkels in Nederland. Van elke 100 onlineverkopers vind je er misschien 15 op een vergelijkingssite. De prijslijsten verschillen, omdat geen enkele vergelijkingssite volledig is’.

Op zoek naar de voordeligste

We namen de proef op de som en gingen op zoek naar een vaatwasser, de Siemens SN69M052NL.

De prijs op kieskeurig.nl is minimaal €900.

Op de ‘pricewatch’ op tweakers.net vinden we dezelfde vaatwasser bij 2 aanbieders voor €850 en €750.

Google Shopping vindt 4 prijzen onder de €800: de voordeligste aanbieder vraagt hier €740.

Conclusie: geen van de 3 vergelijkers vindt consequent de goedkoopste aanbieder. Ook beslist.nl en vergelijk.nl lukt het niet om structureel de aantrekkelijkste deal te tonen. Voor de beste prijs kun je het best alle 5 de webwinkels bezoeken.

Gegoochel met prijzen

Binnen die beperkte winkelselectie goochelen de webshops soms met de prijzen. Zo biedt de witgoedwinkel beterwitgoed.nl de genoemde vaatwasser op zijn eigen site aan voor €750, op tweakers.net voor €850 en op kieskeurig.nl voor €900. 'Voor bezoekers vanuit een vergelijkingssite betalen we een klikvergoeding’, legt Stefan van Vliet van beterwitgoed.nl uit. ‘Kieskeurig vraagt per klik meer dan andere vergelijkers. Als we bij Kieskeurig onze lage prijs tonen, krijgen we dus meer “dure doorklikkers”.’

Toch goedkoper

Voor consumenten is het verre van transparant dat aanbieders op verschillende sites met andere prijzen werken. Het zorgt er ook voor dat de prijzen op vergelijkingswebsites niet altijd kloppen. Ook als we via tweakers.net en kieskeurig.nl doorklikken, betalen we namelijk €750 voor de vaatwasser. De hogere prijzen worden wél getoond, maar gecorrigeerd door een zogenoemde ‘dag-actiekorting’.

Rol van fabrikant

Het heeft er alle schijn van dat ook fabrikanten een vinger in de pap hebben. Meer dan in de meeste andere Europese landen, mogen Nederlandse winkeliers van fabrikanten beperkt of helemaal geen prijsvergelijkers gebruiken, beweert de Europese Commissie in een voorlopig rapport over online commercie (pdf). Bovendien tekent tweevijfde van de retailers in hun distributieovereenkomst met de fabrikant voor adviesprijzen of zelfs prijslimieten. De machtsmiddelen laten zich raden: wie niet gehoorzaamt, betaalt hogere inkoopprijzen of krijgt überhaupt geen levering meer.

Gebruikstips vergelijkingssites

Gebruik meerdere vergelijkingssites voor een completer beeld. De voorraad en prijsinformatie van webwinkels die op consumentenbond.nl staan, komen via kieskeurig.nl.

Bezoek de webwinkels ook rechtstreeks. De ene route is soms goedkoper dan de andere.

Zoek in de webwinkel naar een mogelijke kortingsknop op de productpagina of in het winkelwagentje. Soms is er ook een actiepagina op de site van de aanbieder. Bouwmarkten werken vaak met kortingscoupons.

Type in een zoekmachine de winkelnaam en het woord ‘actiecode’ of ‘kortingscode’. Let goed op de actievoorwaarden en vermijd kortingssites die vragen om bijvoorbeeld je e-mailadres.

Let op de mogelijke bijkomende kosten voor bezorgen, retourneren en keuze van bezorgmoment. Informeer bij grotere producten ook naar de kosten voor het plaatsen en/of aansluiten.

Bronnen: Consumentengids (pdf voor leden), Europese Commissie.

