Voordeelverpakkingen: echt voordeliger?

Groter is beter, zou je denken, maar uit ons onderzoek blijkt dat niet altijd op te gaan. Over het algemeen ben je goedkoper uit als je van een bepaald product bij de supermarkt of drogist de verpakking met meer inhoud koopt. Maar wij vonden uitzonderingen.

Echt voordeliger

Van langer houdbare producten kun je grotere hoeveelheden kopen. Meestal betaal je dan relatief (veel) minder. Voor een aantal producten zagen we erg grote prijsverschillen tussen een kleinere en grotere hoeveelheid.

Voor Blue Band halvarine scheelt het gemiddeld 34,5% als je een kuipje van 500 gram koopt in plaats van een van 250 gram.

Een pot Calvé Pindakaas van 650 gram is bijna 25% goedkoper dan de kleinere versie van 350 gram.

Grotere potten met groenten kunnen ook wel bijna 40% goedkoper zijn dan de kleinere.

Een reep Milka & Oreo kun je beter in een zak met 5 stuks kopen, dat scheelt ruim de helft (52%) in prijs.

Uitzonderingen

We vonden ook producten waarbij de grotere verpakking relatief juist meer kostte dan de kleinere verpakking.

Het voordeelpak Campina Lang Lekker volle melk van 1,5 liter is bij sommige filialen van Jumbo 5,8% minder voordelig dan een pak van 1 liter.

Lay’s aardappelchips Bolognese in een zak van 335 gram was bij Dirk per kilo zelfs ruim 22% duurder dan die van 225 gram. De zak van 225 gram zit echter niet standaard in het assortiment van Dirk maar is een langlopende en vaak terugkerende actie.

Bij veel filialen van Jumbo was een pakje van 2 Oral-B Precision Clean opzetborsteltjes 10,1% goedkoper dan een pakje met 6 stuks.

En Extra Safe condooms van Durex kun je maar beter steeds opnieuw in pakjes van 12 bij de Albert Heijn kopen. Koop je een verpakking van 20 stuks, dan ben je per condoom 12,6% duurder uit.

Ook Pampers zijn vaak juist duurder per stuk in grotere verpakkingen. Dat verwacht je niet. Vooral bij veel filialen van Jumbo kan het tot wel 5 cent per luier schelen. Bij de hoeveelheid luiers die er in een gemiddeld jong gezin doorheen gaan, tikt dat toch aan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die we eind juni 2018 vonden.

Waar moet je op letten bij voordeelverpakkingen?

Zelf kun je ook uitvinden wanneer je goedkoper of duurder uit bent als je een voordeelverpakking koopt.

Kijk op het schapkaartje (of op de website) naar de eenheidsprijs. Dit is de prijs per liter of kilo. Zo kun je makkelijk de prijs van 2 producten vergelijken.

Is een product in de aanbieding? Kijk dan ook naar de eenheidsprijzen en vergelijk.

Is het product in een grotere verpakking in de aanbieding? Dan ben je helemaal goedkoop uit. Want meestal zijn de grotere verpakkingen goedkoper dan de kleinere.

Actieverpakkingen, zoals 5 tubes tandpasta of meerdere opzetborsteltjes in een pak, zijn niet altijd goedkoper per stuk dan de losse tubes. Let hier dus ook weer op wat een losse tube of kleinere hoeveelheid borsteltjes kost.

Duurzamer

Grootverpakkingen kopen is in het kader van duurzaamheid vaak beter, want het kost minder verpakkingsmateriaal. Zeker bij voedingsmiddelen die lang houdbaar zijn, zoals pindakaas, rijst en suiker, maar ook bij producten als luiers en opzetborsteltjes voor de elektrische tandenborstel doe je hier je voordeel aan en spaar je het milieu. Maar gooi je producten eerder weg omdat ze niet meer goed zijn, zoals zuivel, of omdat de prik uit je koolzuurhoudende drank is? Dan is het beter om een kleinere verpakking te kopen.

Eenheidsprijzen

In de wet staat hoe een prijs aangeduid wordt. Ook wordt in de wet de eenheidsprijs genoemd: de prijs per liter, kilo of meter. Niet elke (web)supermarkt doet dat netjes. Wij spreken ze hierop aan.

Wat er nog meer niet mag, of juist verplicht is met betrekking tot prijzen lees je op de website van ACM (Autoriteit Consument & Markt).

