Nog een koolmonoxidemelder van het merk Pentagon onveilig gebleken

Bij een laboratoriumtest, uitgevoerd door de NVWA bleek dat de koolmonoxidemelder van het merk Pentagon, type EAP21AC geen alarm sloeg bij een dodelijke concentratie koolmonoxide. De importeur Index Holland roept daarom alle koolmonoxidemelders van dat type terug.

Niet de eerste keer

Eerder dit jaar bleek uit een laboratoriumtest van de Consumentenbond ook al een ander type koolmonoxidemelder van dit merk Pentagon ondeugdelijk: ook de melder van het type JLP-01 sloeg bij een dodelijke concentratie koolmonoxide geen alarm.

De importeur roept de melders van beide typen EAP21AC en JLP-01 terug. Consumenten die zo'n koolmonoxidemelder in huis hebben kunnen zich melden bij Index Holland.