Veiligheidswaarschuwing: Nefit Topline cv-ketels

Nieuws|Nefit geeft een veiligheidswaarschuwing uit voor cv-ketels van het type Nefit Topline, geproduceerd tussen 2006 en 2009. Bij deze toestellen kan brandgevaar ontstaan. De brander van de ketel zal bij de volgende reguliere onderhoudsbeurt vervangen worden, als dit niet in de afgelopen jaren al gebeurd is. Heb je geen onderhoudscontract? Dan kun je contact opnemen met Nefit en de brander kosteloos laten vervangen.

Update 1 maart 2018

Op verzoek van Nefit start de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO een onderzoek naar het mogelijke verhoogde risico van de genoemde modellen. Binnen enkele maanden verwachten zij meer duidelijkheid te kunnen geven. Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Tot die tijd probeert Nefit de gebruikers van deze toestellen tegemoet te komen. Zo kun je de originele brander gratis laten vervangen tijdens regulier onderhoud. Mocht blijken dat de warmtewisselaar defect is, dan wordt deze ook kosteloos vervangen, ook als de garantie al verlopen is. Dus zonder voorrijkosten en arbeidsloon.

Deze preventieve actie loopt tot en met 31 december 2018 en geldt met terugwerkende kracht, dus als je je warmtewisselaar al hebt laten vervangen kun je eventueel gemaakte kosten daarvoor van de installateur terugkrijgen. Je kunt een Topline-toestel (mits tussen 2006 en 2009 geproduceerd) ook met korting inruilen. Meer informatie over deze acties vind je op de website van Nefit.

Update 10 januari 2018

Mogelijk is er meer aan de hand. Nefit kondigt een onafhankelijk onderzoek aan. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Eigenaren van een van deze cv-ketels kunnen de onderdelen gratis laten vervangen of een nieuwe Nefit-ketel aanschaffen voor ruim de helft van de prijs, volgens Nefit. Op de website van Nefit staan antwoorden op de meest gestelde vragen over de veiligheidswaarschuwing TopLine-serie 2006-2009.

Veiligheidswaarschuwing

Het gaat om cv-ketels van de typen Nefit TopLine, Nefit TopLine Compact of Nefit TopLine AquaPower (Plus) met een vermogen tot en met 30 kW, geproduceerd van 2006 tot en met 2009.

Als een eerder onderhoud aan de ketel niet goed is uitgevoerd, zijn de branderkleppen niet altijd goed gesloten waardoor rookgassen in het toestel kunnen ontsnappen. Dit kan voor brand zorgen.

Onderhoudscontract

Heb je zo'n type ketel en een onderhoudscontract? Dan zal de brander bij de volgende reguliere onderhoudsbeurt kosteloos vervangen worden, als dit niet in de afgelopen jaren al gebeurd is. Heb je geen onderhoudscontract? Dan kun je contact opnemen met Nefit en de brander kosteloos laten vervangen. Dat kan via de website van Nefit of via een speciaal telefoonnummer: 088-9960270 (op werkdagen van 08:00 tot 20:00).

CV-ketel controleren

Op de afbeelding zie je de modellen waar het om gaat.

Controleer het typeplaatje bovenop het toestel. Het toesteltype staat bij 'Model'. Begint het type met 'Nefit TopLine' en bevat de cijferreeks linksboven de combinatie 06 (2006), 07 (2007) , 08 (2008) of 09 (2009)? Dan geldt de waarschuwing voor dit toestel.

Kijk voor meer informatie op de website van Nefit.

