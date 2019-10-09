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Waarschuwing AGPO Ferroli cv-ketels

Nieuws
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Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er een reëel veiligheidsrisico bestaat als AGPO-Ferroli cv-ketels niet goed worden onderhouden. Het gaat om cv-ketels die nu niet meer worden verkocht.
karin pop

Karin Pop   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 oktober 2019

WAARSCHUWING AGPO Ferroli cv 1200x800

Wat is het probleem?

Het gevaar bestaat dat deze ketels niet veilig uitschakelen bij oververhitting. In combinatie met de warmte-terugwin-unit (WTW) Optifor kan dat leiden tot brand.

Om welke cv-ketels gaat het?

Het gaat om cv-ketels van de typen:

  • Econpact
  • Ultima
  • MegaDense
  • MegaLux

Geproduceerd in de periode 1997-2008.

Contact met installateur of fabrikant

Als je in het bezit bent van een van deze typen uit de genoemde periode, neem dan contact op met je installateur of met de fabrikant om het onderhoud te laten uitvoeren volgens de onderhoudsinstructies van juni 2019.

Meer informatie

Meer informatie vind je in het nieuwsbericht van de NVWA.

 

 

 

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