Waarschuwing AGPO Ferroli cv-ketels

Karin Pop Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 oktober 2019
Het gevaar bestaat dat deze ketels niet veilig uitschakelen bij oververhitting. In combinatie met de warmte-terugwin-unit (WTW) Optifor kan dat leiden tot brand.
Het gaat om cv-ketels van de typen:
Geproduceerd in de periode 1997-2008.
Als je in het bezit bent van een van deze typen uit de genoemde periode, neem dan contact op met je installateur of met de fabrikant om het onderhoud te laten uitvoeren volgens de onderhoudsinstructies van juni 2019.
Meer informatie vind je in het nieuwsbericht van de NVWA.